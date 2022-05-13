В Минпромторге назвали странным и неожиданным решение Siemens уйти из РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Решение Siemens отказаться от работы на российском рынке стало неожиданным на фоне длительного сотрудничества с компанией, тем не менее потребители продукции концерна получат возможность закупать необходимое оборудование через параллельный импорт, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"С точки зрения взаимодействия с Siemens на самом деле для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России, и они всегда на всех встречах это декларировали. Но неожиданное их такое решение для нас кажется достаточно странным. Тем не менее это решение компании", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, сможет ли РФ заместить оборудование немецкого концерна, в частности, газовые турбины.

Мантуров напомнил, что в партнерстве с "Силовыми машинами" в течение нескольких лет велась работа по локализации производства турбин большой мощности в РФ. "Мы своевременно приняли решение о локализации и создании собственных турбин большой мощности на 65 мВт и на 170 мВт. Все работы идут по графику. "Силовые машины" начнут поставлять эту продукцию для модернизации российских ТЭС начиная со следующего года", - рассказал министр.

Комментируя в целом возможности по поставкам оборудования Siemens, глава Минпромторга отметил, что такая возможность есть благодаря механизму параллельного импорта (позволяет импортировать товары без согласия правообладателя при условии начала мировых продаж).

"Siemens - это не только газовые турбины, это большой перечень производственной номенклатуры, в том числе и систем управления, которые они разрабатывают и производят. Мы, как вы знаете, приняли недавно решение о параллельном импорте, то есть если напрямую это не будет поставляться, есть возможность закупать через другие, дружественные страны. Надеюсь, что у наших предприятий, кто заинтересован был до этого в продукции Siemens, будет также мотивация к тому, чтобы использовать те доступные ресурсы и те доступные предложения, которые не ограничивают поставку своей продукции на наш рынок своим присутствием. Поэтому мы не видим сложностей по реализации этих планов", - сказал Мантуров.

Уход Siemens из России

В минувший четверг Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру свертывания своей производственной и операционной деятельности. В контур бизнеса Siemens входят операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В РФ представлены две отдельные компании - "Сименс" и "Сименс энергетика".

Siemens Energy является в РФ одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Помимо этого, в России у Siemens и группы "Синара" действует совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. С 13 мая Siemens разрывает с ОАО "РЖД" сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".