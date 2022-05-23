Почти $22 млн заблокировано на счетах "дочек" банков РФ в Казахстане из-за санкций

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - С момента введения санкций на счетах "дочек" российских банков в Казахстане заблокировано 9,2 млрд тенге ($21,6 млн по текущему курсу), заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Мадина Абылкасымова.

"По данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге. По дочернему банку (ДБ) АО "Сбербанк" - 2,7 млрд тенге, по ДБ АО "Альфа-банк" (после смены собственника поменял название на Eco Center Bank - ИФ) - 6,2 млрд тенге, по ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" - 0,3 млрд тенге", - сообщила Абылкасымова в ответе на вопрос депутатов мажилиса (нижней палаты парламента), текст которого опубликован на официальном сайте палаты.

Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте в отношении отдельных клиентов казахстанского Сбербанка на сумму 2,9 млрд тенге. По клиентам Eco Center Bank заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 млрд тенге.

"В настоящее время новым акционером банка (Eco Center Bank - ИФ) в лице АО "Банк "ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций", - отмечается в ответе.

По вопросу объема средств, который удалось вернуть в экономический оборот клиентам дочерних банков, на 1 мая 2022 года казахстанский Сбербанк и Eco Center Bank не обладают информацией по суммам средств клиентов, возвращенных иностранными банками, поскольку корреспондентские счета, через которые осуществлялись операции, заблокированы.

Возможный возврат замороженных средств осуществляется клиентами через другие банки.

В свою очередь банк "ЦентрКредит" направил письмо в OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций - ИФ) для получения генеральной лицензии для исключения Eco Center Bank из санкционного списка в связи со сменой акционера. После снятия санкций ожидается полная разблокировка его корреспондентских счетов и средств клиентов.

Как сообщалось, казахстанские "дочки" ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте попали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". Ведется поиск инвесторов для "дочек" Сбербанка и ВТБ.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2022 года "дочки" Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимали 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объему активов среди 22 банков страны.

Официальный курс на 23 мая - 425,02 тенге/$1.