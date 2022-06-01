Клиенты казахстанской "дочки" Сбера вывели из него 38% средств из-за санкций

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Клиенты казахстанской "дочки" Сбербанка из-за санкций вывели из банка значительную часть своих средств, следует из отчета кредитной организации.

"Объявление пакетов санкций привело к значительному оттоку средств клиентов банка, который составил примерно 38% от балансовой стоимости средств клиентов по состоянию на 31 декабря 2021 года", - говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, кредитный портфель банка по итогам 2021 года вырос на 37,2% и достиг 2,126 трлн тенге, депозитный - на 18,1%, до 2,655 трлн тенге. Обязательства увеличились на 33,6%, до 3,813 трлн тенге.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка России блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).

Дочерний банк Сбербанка на 1 мая 2022 года занял 7-е место среди 22 казахстанских банков по размеру активов.

Официальный курс на 1 июня - 414,67 тенге/$1.