Орбан заявил, что Венгрия не присоединится к санкциям ЕС против России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал "атомной бомбой" санкции ЕС в отношении России, заявил, что Венгрия не поддержит экономически неприемлемые меры.

"Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

Орбан объяснил это тем, что когда дело доходит до повышения цен, речь не может идти о "санкциях в отношении России, подобных атомной бомбе, поскольку в этом случае мы не сможем защитить наш народ, и более того, будем иметь массу мигрантов на границах".

Венгерский премьер в субботу принял участие в открытии сербско-венгерской сельскохозяйственной выставки в Нови-Саде.

Страны ЕС пока не могут согласовать очередной пакет санкций против РФ, предусматривающий, в частности, эмбарго на российскую нефть. Считается, что эти санкции блокирует, прежде всего, именно Венгрия.