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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Депутаты ставили перед ЦБ вопрос о снятии ограничений при купле-продаже валюты

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы в ходе совместного заседания экономических комитетов в понедельник с участием представителей ЦБ ставили перед регулятором вопрос о снятии действующих ограничений на покупку и продажу валюты населением и предприятиями, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы видим, что курс рубля довольно сильно укрепляется, это даже вызывает определенную обеспокоенность, поскольку крепкий рубль снижает возможности экспортеров, в том числе по пополнению российского бюджета. Ставился вопрос о том, что не надо ли предпринять более серьезные шаги для того, чтобы, например, снизить объемы обязательной продажи валюты нашими экспортерами, а также отменить ряд ограничений, которые сегодня действуют при покупке-продаже валюты и населением, предприятиями", - сказал он журналистам по итогам совместного заседания ряда экономических комитетов, в ходе которого была рассмотрена текущая денежно-кредитная политика ЦБ.

Депутат добавил, что поднимался вопрос о необходимости предпринять более решительные шаги, чтобы стимулировать развитие российское экономики.

"Мы сейчас находимся в гибридной войне, и необходимы нетрадиционные инструменты, меры, которые необходимо предпринимать правительству и ЦБ, чтобы простимулировать более существенный рост экономики, изменение ее структуры, поддержки перерабатывающих отраслей, использования новых технологий в том числе и в производстве", - сказал депутат.

ЦБ РФ Госдума
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