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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

О том, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, в понедельник написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Суть механизма и как именно он влияет на валютный рынок, собеседники издания не раскрыли. Регулятор начал проводить эти операции во избежание резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, отмечал один из источников газеты.

Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры, согласно указу президента РФ, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки.

ЦБ в конце апреля предложил снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку. Пока это предложение не реализовано.

ЦБ РФ
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