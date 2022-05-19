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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

Банкам РФ с 20 мая разрешили почти без ограничений продавать гражданам наличную валюту

Банкам РФ с 20 мая разрешили почти без ограничений продавать гражданам наличную валюту
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая 2022 года без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, говорится в сообщении регулятора.

Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября 2022 года могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, пояснил ЦБ.

ЦБ РФ
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