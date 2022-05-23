Средние розничные цены на бензин и ДТ в Москве не меняются более месяца

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин и дизтопливо в столице РФ не меняются с 18 апреля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на понедельник, средняя стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 47,8 руб., Аи-95 - 53,02 руб./л., дизтоплива - 54,1 руб./л.

На прошлой неделе ассоциация незначительно скорректировала средние розничные цены на топливо в связи с исключением из статистики данных Shell. В частности, средняя стоимость Аи-92 снизилась на 1 коп., ДТ - на 5 коп.

На протяжении последних недель падение топлива наблюдалось исключительно на заправках Shell. 12 мая было объявлено о подписании соглашения о покупке активов компании (сети АЗС и завода по производству смазочных масел) "ЛУКОЙЛом". Сообщалось, что большинство заправок, работавших под брендом Shell, приостановили свою работу в середине мая.

Снижение цен на топливо за исключением АЗС Shell последний раз наблюдалось на заправках "Газпром нефти": на неделе с 4 по 10 апреля компания снизила стоимость Аи-92 на 5 коп., Аи-95 - на 6 коп. "Роснефть" не меняет цены на АЗС с середины марта, "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" - с конца февраля.