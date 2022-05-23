Евро упал ниже 59 руб. впервые с 3 июня 2015 года

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно падают на Московской бирже в понедельник днем, курс евро опустился ниже 59 руб./EUR1 впервые с 3 июня 2015 года, доллар торгуется по направлению к отметке 57 руб./$1.

В 16:23 по московскому времени курс евро составлял 58,9775 руб./EUR1, что 3,8225 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 57,55 руб./$1, подешевев на 2,6825 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,19 рубля к уровню закрытия 20 мая, до 58,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в пятницу, 27 мая - налог на прибыль. В целом поддержку котировкам рубля продолжает оказывать валютный "навес", обусловленный высокими ценами на нефть, переводом оплаты российского газа на рубли, а также снижением спроса на валюту, в первую очередь, на фоне введенных санкций и падения импорта.

Заметная разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена их динамикой на рынке Forex. Курс евро к доллару США подскочил до максимума почти за месяц в ходе торгов в понедельник, поддерживаемый комментариями главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о повышении ставки. В ходе торгов европейская валюта дорожала до $1,0688 - максимума с 26 апреля.

ЕЦБ может увеличить ставку по депозитам до нулевого уровня к концу сентября, после чего возможны дальнейшие повышения, сказала глава регулятора монетарной политики еврозоны Кристин Лагард. "С учетом текущего прогноза, вероятно, процентные ставки перестанут быть отрицательными к концу третьего квартала", - говорится в сообщении Лагард на сайте ЕЦБ. Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время находится на уровне минус 0,5%, она является отрицательной с 2014 года.