Банк России связал укрепление рубля с падением импорта из-за санкций

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

Курс рубля после введения в конце февраля - начале марта жестких антироссийских санкций из-за конфликта на Украине опускался до рекордных минимумов, но уже давно отыграл потери. Курс доллара США по состоянию на 19:00 по Москве 11 мая составлял 67,2 руб./$1, евро к этому моменту стоил 70,5 руб./EUR1.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ.

В последние недели регулятор ослабил ряд мер созданной в феврале-марте системы валютных ограничений - в частности, увеличив срок обязательной продажи экспортной выручки с трех дней до двух месяцев. В докладе ЦБ подчеркивает, что смягчает меры контроля за потоками капитала "на основе анализа рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля".

При этом Банк России отмечает, что приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала "снижают возможности финансовых рынков по сглаживанию колебаний курса", поэтому динамика курса рубля может быть "более волатильной, чем в предыдущие периоды".