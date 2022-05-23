Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экономические связи России и КНР будут укрепляться гораздо быстрее на фоне того, что Запад "занимает позицию диктатора", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там", - сказал Лавров рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру". Текст выступления министра приводится на сайте российского дипведомства.

Он добавил, что "это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в т.ч. в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер".

"У Китая развиты информационно-коммуникационные технологии. Ничуть не хуже, чем на Западе. Многое здесь обеспечивает взаимную выгоду", - констатировал глава МИД.