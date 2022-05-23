Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экономические связи России и КНР будут укрепляться гораздо быстрее на фоне того, что Запад "занимает позицию диктатора", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там", - сказал Лавров рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру". Текст выступления министра приводится на сайте российского дипведомства.

Он добавил, что "это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в т.ч. в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер".

"У Китая развиты информационно-коммуникационные технологии. Ничуть не хуже, чем на Западе. Многое здесь обеспечивает взаимную выгоду", - констатировал глава МИД.

Сергей Лавров Китай Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%

Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%

ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях

Starbucks уйдет с российского рынка

Starbucks уйдет с российского рынка

Рынок перестрахования в РФ вошел в экстренную трансформацию после введения санкций. Обзор

Tetra Pak опроверг информацию об уходе из РФ

Tetra Pak опроверг информацию об уходе из РФ

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 3 июня 2015 года

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 3 июня 2015 года

Средние розничные цены на бензин и ДТ в Москве не меняются более месяца

Средние розничные цены на бензин и ДТ в Москве не меняются более месяца

В ООН призвали Маска и Безоса помочь спасти мир от голода

В ООН призвали Маска и Безоса помочь спасти мир от голода

Путин заявил, что экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

Правительство Грузии оценило в $100 млн передаваемую ему долю в IDS Borjomi

Правительство Грузии оценило в $100 млн передаваемую ему долю в IDS Borjomi
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });