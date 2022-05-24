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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Представитель США отправится в страны Балтии решать вопросы энергетической безопасности

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Старший сотрудник Бюро энергетических ресурсов госдепартамента США Гарри Камиан 24-27 мая посетит Эстонию и Латвию, чтобы обсудить вопросы обеспечения энергетической безопасности, сообщил госдеп.

Камиан "встретится с правительственными чиновниками и лидерами энергетического сектора для развития двусторонних и коммерческих отношений в области энергетики", говорится в сообщении.

В нем отмечается, что американский чиновник также "обсудит совместные усилия по укреплению европейской энергетической безопасности, снижению зависимости Европы от российского ископаемого топлива и продвижению перехода к чистой энергетике".

В настоящее время Европа активно обсуждает возможности введения эмбарго на импорт российской нефти.

Так, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил накануне, что Евросоюз, вероятно, согласится на эмбарго "в течение нескольких дней".

"Мы достигнем прорыва в течение нескольких дней", - сказал он телекомпании ZDF.

По его словам, Еврокомиссия и Соединенные Штаты параллельно работают над предложением ограничить мировые цены на нефть.

"Очевидно, что это необычная мера, но сейчас необычные времена", - сказал Хабек.

В то же время, он же в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что страны ЕС пока не пришли к согласию по вопросу эмбарго на поставки российской нефти, и эти проблемы нужно решать, некоторым странам нужно больше времени на отказ от российской нефти, им нужен переходный период. "Это правда, что нефтяное эмбарго пока заблокировано... Это нормальные противостояния в Европе", - сказал министр.

Он добавило, что "у каждой страны собственные предпосылки, есть зависимость различной степени", - добавил он.

Консенсус в этом вопросе зависит от переговоров и возможности предоставления разным странам специальных условий - тем странам, которым нужно больше времени переходного периода, необходимо его предоставить, полагает он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Примакова "100 вопросов лидеру" заявил накануне, что Москва будет полагаться только на себя и государства, ведущие независимую политику и доказавшие свою надежность.

По его словам, на фоне того, что Запад "занимает позицию диктатора", гораздо быстрее будут укрепляться экономические связи России и КНР.

США Эстония Латвия Гарри Камиан
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