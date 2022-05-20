Россия поддержит вхождение китайских компаний в новые проекты в Арктике

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия позитивно оценивает роль компаний КНР в энергетических проектах в Арктике, в том числе в "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", приветствовала бы участие китайского бизнеса в других региональных инициативах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Позитивно оцениваем участие китайских компаний в реализации энергетических проектов в арктической зоне Российской Федерации, в частности речь идет о таких проектах, как "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". Будем приветствовать вхождение китайских партнеров в другие проекты в российской Арктике, в том числе по линии Арктического совета", - сказал Корчунов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил возрастающую важность для России развития арктической морской навигации, особенно ее восточного направления. "Это связано в первую очередь с динамическим развитием азиатско-тихоокеанского рынка, который становится реальным драйвером роста мировой экономики", - добавил российский дипломат.

По его словам, дальнейшее развитие северных морских маршрутов, в первую очередь Серморпути, играет большую роль в контексте обеспечения бесперебойного функционирования мировой экономики и ее цепочек поставок.

Корчунов добавил, что в условиях паузы, сложившейся в настоящее время в работе Арктического совета, Россия продолжает работу по обеспечению развития региона, в том числе через конструктивное взаимодействие со странами-наблюдателями АС, в частности - Китаем.

"Перспективы углубления российско-китайского взаимодействия, в том числе и в Арктике, продиктованы в том числе общим высоким уровнем двустороннего торгово-экономического сотрудничества. КНР является самым крупным торговым партнером как по объему экспорта, так и импорта, естественно, это мы учитываем в планировании и осуществлении международного сотрудничества в высоких широтах", - сказал он.

Посол по особым поручениям подчеркнул, что наиболее перспективными сферами сотрудничества Москвы и Пекина могли бы стать энергетика, в том числе безуглеродная, а также проекты по развитию Северного морского пути и сопутствующей прибрежной инфраструктуры.