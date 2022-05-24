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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

"Роснефть" начала промышленное производство катализатора гидрокрекинга в Башкирии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" начала промышленное производство катализатора гидрокрекинга на заводе в Башкирии. Церемония запуска прошла во вторник в Уфе в рамках международной специализированной выставки-форума "Газ. Нефть. Технологии".

Специалисты "РН-Кат" (Стерлитамак), входящего в "Роснефть", разработали собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга. Новый катализатор был успешно испытан на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр "Роснефти").

В конце 2021 года специалисты "РН-Кат" произвели каталитическую систему для установки гидрокрекинга "Башнефть-Уфанефтехим". Катализатор ожидает загрузку в реактор. Лабораторные испытания показали высокие технические характеристики катализатора. В перспективе планируется загрузка установок гидрокрекинга на остальных НПЗ компании.

ООО "РН-Кат" - завод по производству катализаторов мощностью до 4 тыс. т/год в городе Стерлитамак. Контрольный пакет акций завода приобретен "Башнефтью" в июне 2019 года.

Роснефть Башкирия Уфа Стерлитамак РН-Кат
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