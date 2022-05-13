"Роснефть" разработала катализатор изодепарафинизации дизельных фракций с повышенной устойчивостью к сере

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Центр исследований и разработок "Роснефти" (РН-ЦИР) разработал состав и технологию получения отечественного катализатора - изодепарафинизации дизельных фракций с повышенной устойчивостью к серосодержащим соединениям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Разработана каталитическая система совмещенного процесса гидроочистки и изодепарафинизации дизельных фракций. Опытно-промышленная партия наработана на Новокуйбышевском заводе катализаторов, проведены ресурсные испытания каталитической системы совмещенного процесса гидроочистки и изодеперафинизации дизельных фракций. Эта разработка может быть реализована на установке в Ангарской НХК, а также на других объектах компании с подходящим сырьем", - считают в компании.

В последние годы "Роснефть" последовательно занималась импортзамещением поставок катализаторов, напомнил представитель компании. АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" (АЗКиОС), ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов" (НЗК), АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ННК) и ООО "РН-Кат" в Стерлитамаке сейчас выпускают катализаторы гидроочистки различных нефтяных фракций, риформинга бензина, производства водорода, дегидрирования пентанов.

"Роснефть" уже сейчас полностью обеспечивает потребности своих НПЗ в этих катализаторах и может увеличить их продажи сторонним покупателям.

Доля катализаторов "АЗКиОС" риформинга бензина на НПЗ "Роснефти" сейчас составляет около 85%. Катализаторы для процесса парового риформинга природного и нефтезаводского газа эксплуатируются на семи водородных установках НПЗ "Роснефти" из восьми. "АЗКиОС" сейчас расширяет производство катализаторов, содержащих платиновые металлы - планируется запустить установку по производству платиносодержащих катализаторов риформинга и изомеризации бензина мощностью 600 тонн в год.

Завод "РН-Кат" в Стерлитамаке с 2019-2020 годов выпускает катализатор по гидроочистке дизельного топлива. Он дает устойчивое снижение содержания серы не только на прямогонном сырье, но и при вовлечении до 40% компонентов вторичного происхождения. В 2021 году "Роснефть" окончательно перешла на использование собственных катализаторов гидроочистки дизельных фракций "РН-Кат". В 2021 году специалисты "РН-Кат" произвели для "Башнефть-Уфанефтехим" первый крупнотоннажный российский катализатор гидрокрекинга для выпуска высококачественных моторных топлив Евро-5 из вакуумного газойля.

С 2021 года "Роснефть" отказалась от закупок импортных катализаторов гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, заменив их собственными. В ближайшем будущем компания надеется производить такие катализаторы в объеме до 4 тысяч тонн в год, подчеркнул ее представитель.