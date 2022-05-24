"Нафтогаз" сменил гендиректора "Укртранснафты"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" об увольнении гендиректора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко, который возглавлял эту компанию с конца 2015 года.

Распоряжением правительства от 23 мая 2022 года, новым гендиректором "Укртранснафты" назначен Владимир Цепенда, имеющий опыт работы в АО "Укртрансгаз" в сфере закупок и капстроительства.

До этого Цепенда больше девяти лет проработал на предприятиях группы "Нафтогаз", говорится на сайте НАК.

"Перед новым руководителем стоит неотложная и критически важная задача - быть одним из главных факторов разрешения топливного кризиса в течение следующих недель", - отмечается в сообщении.

По данным некоторых украинских СМИ, причина увольнения - Гавриленко не обеспечил реверс нефтепродуктов из Венгрии.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", выступает оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн в год.