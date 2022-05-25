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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

ВВП Германии в I квартале увеличился на 0,2%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экономика Германии в первом квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные немецкого Федерального статистического агентства (Destatis).

ЭкономикаРосстат оценил рост ВВП РФ в I квартале в 3,5% в годовом выраженииЧитать подробнее

Показатель совпал как с предварительно объявленным уровнем, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 3,8%, в то время как прежде сообщилось о повышении на 3,7%.

Германия
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