ВВП Германии в I квартале увеличился на 0,2%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экономика Германии в первом квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные немецкого Федерального статистического агентства (Destatis).

Показатель совпал как с предварительно объявленным уровнем, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 3,8%, в то время как прежде сообщилось о повышении на 3,7%.