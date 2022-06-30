Розничные продажи в Германии в мае выросли чуть лучше прогноза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В мае 2022 года розничные продажи в Германии в мае выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, показали данные Федерального статистического агентства Destatis.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,5%.

В апреле показатель упал на 5,4%, максимальными темпами за год.

Продажи продуктов питания в ФРГ в мае уменьшились на 0,6% после падения на 7,7% в апреле. Продолжающееся снижение продаж вызвано подъемом цен, сдерживающим потребительский спрос, отмечают в Destatis. В мае цены на продукты питания в ФРГ подскочили на 11,1%.

Реализация непродовольственных товаров в прошлом месяце выросла на 2,9%.

Онлайн-продажи и заказы товаров по почте уменьшились на 2,5%.

Розничные продажи в Германии в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года упали на 3,6% после уменьшения на 0,4% в апреле. Эксперты прогнозировали снижение на 2%.