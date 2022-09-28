Радиоэлектроника может получить 111 млрд рублей субсидий за три года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская радиоэлектронная промышленность может получить в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета в размере 111 млрд рублей, говорится в материалах/приложении к проекту бюджета на 2023-2025 годы, внесенному правительством в Госдуму.

В частности, на поддержку радиоэлектронной промышленности бюджетом госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" предполагается выделить 46 млрд рублей. Эти средства смогут получить различные юридические лица, за исключением госкорпораций и госкомпаний (публично-правовых компаний).

В 2023 году общий размер субсидий на поддержку радиоэлектронной промышленности может составить до 20,7 млрд рублей. Из них 2,25 млрд рублей могут получить российские кредитные организации в качестве возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным предприятиям в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности. Такой же предельный размер субсидий на эти же цели установлен на плановый 2024 год.

Еще 17,3 млрд рублей в следующем году российские компании могут получить в виде субсидий на финансовое обеспечение части своих затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей. В 2024 и 2025 годах общий объем таких субсидий может составить 16,4 млрд и 16 млрд рублей соответственно.

Еще 1,1 млрд рублей в 2023 году государство готово выделить на поддержку разработки конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для систем искусственного интеллекта. В 2022 году объем этой поддержки может составить до 478 млн рублей.

Помимо этого, 65 млрд рублей в виде субсидий российская радиоэлектроника может получить в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ".

Так, в 2023-2025 годах российские компании могут получить субсидии в размере немногим более 15 млрд рублей на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области средств производства электроники. При этом в 2023 году на такие субсидии планируется выделить 6,8 млрд рублей, в 2024 году - 5 млрд рублей, а в 2025 году - 3,7 млрд рублей.

Кроме того, в следующем году государство готово выделить российским компаниям 17,4 млрд рублей в качестве финансового обеспечения части их затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. В 2024 и 2025 годах на эти же цели предполагается выделить по 16,3 млрд рублей.

Такие меры поддержки принимались и ранее. Так, например, в 2021 году на субсидии по разработке ЭКБ и модулей было выделено 3 млрд рублей.

Помимо этого, после введения рядом стран антироссийских санкций Минпромторг предложил направить 70-100 млрд рублей на закупку через Фонд развития промышленности (ФРП) комплектующих, ЭКБ, сырья, материалов для производства российской радиоэлектронной продукции.

"Министерство прорабатывает вопрос выделения значительных средств на закупку комплектующих, электронно-компонентной базы, сырья, материалов через механизмы Фонда развития промышленности. С коллегами сейчас дискуссию по поводу объема программы ведем. По нашим оценкам, необходима хотя бы сумма порядка 70-100 млрд рублей", - говорил в марте замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

"Понятно, что все это будет зависеть от возможностей бюджета и выдаваться по мере расходования - но, тем не менее, это необходимо делать", - подчеркивал он.