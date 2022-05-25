Банк России до декабря представит новые принципы регулирования и надзора

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует не позднее ноября раскрыть подробности изменения архитектуры регулирования и надзора финансового сектора, заявил на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

"Что-то более детальное и ответы, возможно, на ваши вопросы, мы для себя поставили цель, что мы будем в состоянии это сделать в области регулирования и надзора не позднее ноября, чтобы до конца года как минимум месяц оставался для подготовки", - сказал он.

По его словам, "ручное управление" в финансовом секторе пока еще играет большую роль. "Мы при этом, буквально с 28 февраля, с 24 февраля стали заниматься таким и стратегическим таким планированием, думать над тем, как будет выглядеть архитектура финансового сектора", - сказал он.

Тулин подчеркнул, что пока эта работа идет внутри ЦБ, окончательный консенсус по этому вопросу не достигнут, поэтому регулятор не может раскрыть детали этой новой архитектуры финсектора.

Тулин 14 апреля сообщил, что ЦБ намерен переосмыслить регулирование с учетом изменений в экономике и банковском секторе.

"Нам предстоит работа по переосмыслению, переформатированию, перекалибровке наших подходов к регулированию. Потому что жизнь, реальные экономические события изменили многие представления о реальности, в том числе, какие там риск-веса, традиционные способы их измерения. Все статистические модели, которые построены на прошлых годах (вероятность дефолта, последствия после дефолта), они, скорее всего, с точки зрения здравого смысла уже не актуальны, экстраполировать их механистически на будущее не имеет никакого смысла", - сказал он.

По его словам, сотрудники ЦБ обсуждают такие концептуальные идеи "в редкие часы, свободные от оперативной деятельности".