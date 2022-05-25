ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке в четверг, 26 мая, говорится в сообщении регулятора.

Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

В сообщении о внеочередном совете Банк России не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов. Однако незадолго до этого ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

В начале этой недели сигнал о наличии пространства для снижения ставки повторил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал зампред.

Сейчас на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами происходит значительное укрепления курса рубля после обвала в феврале.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.