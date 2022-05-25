Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке в четверг, 26 мая, говорится в сообщении регулятора.

Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

В сообщении о внеочередном совете Банк России не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов. Однако незадолго до этого ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

В начале этой недели сигнал о наличии пространства для снижения ставки повторил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал зампред.

Сейчас на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами происходит значительное укрепления курса рубля после обвала в феврале.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

Рубль закрыл торги вторника уверенным ростом к доллару и евро

"Сады Придонья" из-за санкций начали экономить на дизайне упаковки

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });