Российские страховщики могут потерять как минимум 5-10% сборов в 2022 году

Пессимистический сценарий подразумевает падение страховых премий до 15-25%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборы российских страховщиков по итогам 2022 года сократятся на 5-10%, даже если кризис на финансовом рынке будет развиваться по оптимистическому сценарию, считает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Он высказал этот прогноз на форуме по страхованию "Эксперт РА".

"При условии, что в III-IV кварталах 2022 года геополитическая напряженность снизится, можно прогнозировать смягчение санкционного давления. В этом смысле можно было бы ожидать постепенного восстановления товарооборота, роста потребительского спроса, объемов кредитования. Напротив, снизятся риски падения доходов населения. Все это помогло бы избежать масштабной рецессии. В таком случае страховщиков может ждать реализация отложенного спроса на защиту", - сказал он.

Но даже c учетом такого сценария краткосрочного воздействия негативных факторов "cовокупный объем премий на страховом рынке по итогам текущего года может сократиться на 5-10% уровню 2021 года, и это довольно оптимистический сценарий", полагает Юргенс (объем общероссийских премий в 2021 году составил около 1,8 трлн рублей, по данным Банка России - ИФ).

При негативном сценарии, "если же ситуация входит в продолжительную фазу, длится больше года, перед правительством и страной будет стоять вопрос о полномасштабном переформатировании национальной экономики и большей централизации в руках государства", продолжил Юргенс.

По его словам, перенастройка экономики потребует "перераспределения товарных цепочек, поиска более интенсивных новых рынков сбыта и закупок, модернизации индустриального сектора - пока импортозамещение не является фактом жизни". Страну ожидает "довольно продолжительное снижение реальных доходов населения и сокращение корпоративных бюджетов", добавил он.

"При таком сценарии - мы согласны с некоторыми оценками, в частности, руководителей Счетной палаты - возобновления роста экономики можно ожидать к 2024 году", отметил он.

Реализация пессимистического сценария выхода из кризиса экономики исходит из оценки "падения совокупного объема страховых премий до 15-25%", сообщил Юргенс.

Первоначальный шок кризиса для страховщиков миновал, констатировал президент ВСС, "люди адаптируются, менеджмент работает в новых условиях, сокращая расходы и пытаясь вводить новые инструменты с тем, чтобы не потерять рынок".

При этом кризис 2022 года страховщики "будут ощущать серьезнее, чем в 2020 году, чем в ковидный период", считает Юргенс: "В условиях снижения реальных доходов и потребительской активности, сокращения предложения, ухода импорта, ужесточения экономических мы будем зависеть от общего сценария развития ситуации, которая разворачивается на наших глазах".

В этих условиях поддержку страховщикам окажут обязательные виды страхования и долгосрочные программы защиты - такие как страхование рисков по ипотеке или накопительное страхование жизни. Но ВСС опасается, что добровольные виды страхования могут показать отрицательную динамику сборов по итогам текущего года.

Фактор, сильнее других влияющий на рынок страхования в настоящее время, по мнению Юргенса, - это инфляция, которая приводит к росту стоимости объектов страхования, к повышению размера страховой суммы, но одновременно к росту стоимости страхования, увеличению цен на комплектующие и услуги ремонта, что увеличит убыточность в моторном страховании, в том числе в ОСАГО. Страховщики прогнозируют снижение спроса на свои услуги, отметил он.

"Международные ограничения влияют на нас существенно: перераспределение перестраховочной защиты произошло, но этого недостаточно. Западные рынки закрылись, они составляли огромную часть нашего перестрахования. Поиск новых емкостей продолжается, но в настоящий момент ни китайские коллеги, ни коллеги по перестрахованию из Индии, Бразилии, Южной Африки, арабского востока на смогут решить стоящих проблем в полном объеме. Во-первых, потому что боятся вторичных санкций, во-вторых, там не располагают достаточными емкостями, отвечающими потребностями российского страхового рынка", - продолжил глава ВСС.

Возврат инвестиций в иностранные активы для страховщиков, как и для других игроков финансового рынка, "ограничен или недоступен в кризисных условиях", напомнил он.

"Мы ожидаем решения вопроса с международными расчетами и с зарубежными активами, которые подпали под санкции. Погашение некоторых евробондов уже произошло в рублях и стало прецедентным. Но мы ждем и дальнейших шагов в этом направлении, чтобы без расчетов с западными клиринговыми структурами можно было бы продолжать осуществлять зачеты активов", - объяснил президент ВСС.

По его словам, автостраховщики также остро страдают от нарушения поставок запчастей для авторемонта, дефицита комплектующих, проблемы видим в автокаско и ОСАГО, проблемы с ремонтом автотранспорта "оказывают сильное негативное влияние на эти виды страхования".

"Мы понимаем, что домохозяйства планируют свои расходы, и страхование не относится к приоритетным расходам. Даже министерство экономики официально прогнозирует падение потребления на 10% в этом году, это очевидно. Рост ключевой ставки и влияние этого решения на банковские ставки сокращает объемы кредитования, а следом корректирует объемы кредитного страхования, что уже привело к снижению на 20% страховых сборов по этой линии в I квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года. Сборы на рынке страхования жизни в РФ в целом снизились в I квартале года на 10%", - сказал он.

Меры стабилизации страхового рынка ВСС постоянно обсуждает с Банком России, регулятор во многом идет навстречу страховщикам. По словам главы ВСС, в помощь страховщикам ЦБ, министерство финансов пошли на смягчение некоторых законодательных, регуляторных и надзорных требований.

"Мы очень ждем положительного ответа от министерства финансов и решения о переносе некоторых стандартов международной финансовой отчетности (МСФО 9 и МСФО 17) на 2025 год. Это снизит нагрузку на страховщиков серьезно. Предварительное согласование есть, но перенос введения новых форм отчетности нуждается в соответствующем одобрении не только Минфина РФ, насколько мы понимаем, и министерства экономики, оно должно быть закреплено Минюстом РФ, а может быть, и в законодательном (виде - ИФ)", отметил Юргенс.

Говоря о приоритетах страховщиков на среднесрочный период, президент ВСС отметил такие, как сохранение финансовой стабильности и платежеспособности, исполнение всех обязательств по договорам страхования, в том числе по страхованию жизни, необходимость перенастройки страховых продуктов, их стоимости и условий договоров страхования, сохранение целевых аудиторий, поиск новых подходов в работы со страхователями, повышение доступности и ценности страховых услуг.

"Самое главное в этой ситуации - не остановиться в страховом развитии, потому что оно дает возможность выживать", - заключил Юргенс.