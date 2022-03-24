Страховщики ДМС прогнозируют повышение цен на медуслуги до 30%. Обзор

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские работодатели стремятся сохранить программы добровольного медицинского страхования (ДМС) для своих сотрудников, несмотря на кризисное сжатие бюджетов в условиях санкционного давления на экономику РФ, показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховщиков. Иностранные компании, заявившие об уходе с российского рынка, медлят с расторжением договоров ДМС. В целом спрос на медстрахование высокий с учетом продолжения COVID-19 и его последствий. Корпоративные клиенты просят оптимизации или удешевления медпрограмм, а цены на медуслуги между тем пошли в рост. Повышение цен в клиниках пока не носит массового характера, но прогноз инфляции в этой сфере – 15-30% в 2022 году. За этим неизбежно последует рост убыточности и тарифов в ДМС, считают страховщики.

Неблагоприятные факторы уравновешены пандемией

Два фактора сошлись этой весной неблагоприятно для ДМС – решения иностранных компаний об остановке бизнеса или уходе из России (именно такие работодатели масштабно страховали работников по программам ДМС) и острая экономия бюджетов организаций и предприятий в условиях нарастающих экономических санкций, в которых живет страна. Однако пока разрушительного влияния на структуру спроса в ДМС оба эти фактора не оказали. Им в противовес работают тлеющая пандемия COVID-19 и связанные с ней риски для здоровья людей, что вызывает обостренное беспокойство работодателей за здоровье трудовых коллективов.

Как правило, пики заключения договоров ДМС приходятся на январь, апрель, июль месяцы. Активная подготовительная программа (конкурсы, тендеры) начинается за 2-3 месяца до этого. Крупные конкурсы на выбор страховщиков ДМС как раз идут сейчас, сообщила агентству заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова. С начала года в "Росгосстрахе" пока не наблюдают тенденции падения спроса на заключение договоров ДМС, он по-прежнему высокий.

Очевидно, что российские компании и предприятия не готовы наращивать бюджеты на ДМС, но такая тенденция наблюдается не первый год. При этом, "несмотря на отсутствие роста бюджета, многие организации хотят сохранить медицинскую страховку в полном объеме как важную часть мотивации работников", сказала она. Пока нет ясности, как именно зарубежные компании будут уходить с российского рынка и будет ли этот уход означать сворачивание их деятельности на территории РФ, увольнение людей. "Сейчас ведутся переговоры, по итогам которых можно будет судить о процедуре исполнения обязательств по соцпакетам", - сказала Купцова.

По данным заместителя генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игоря Иванова, в конце прошлого и начале нынешнего года спрос на ДМС в компании только рос. Последние несколько недель спрос стандартный для этого периода. "В том числе есть запросы от клиентов, у которых ранее не было программ ДМС. Среди новых клиентов – компании, которые являются дочерними структурами уже страхующихся по ДМС клиентов. "РЕСО-Гарантия" продолжает выигрывать тендеры, только за первую половину марта – более 30 тендеров с общей численностью застрахованных более 13 тысяч человек. В портфеле ДМС появляются компании, перешедшие от других страховщиков. Среди недавно вернувшихся клиентов есть и средние, и крупные компании", - сказал Иванов.

По его словам отток клиентов по ДМС пока "находится в рамках расчетных параметров страховщика", происходит ротация клиентов – какие-то страхователи уходят, другие приходят в компанию. "И это не обязательно связано с финансовыми сложностями или особенностями текущего момента. За первый квартал 2022 года лишь 7 компаний объяснили свой отказ от ДМС сложностями со своим финансовым положением, это небольшие и средние предприятия с общей численностью застрахованных свыше 300 человек", - привел он пример. - Все программы ДМС иностранных компаний в "РЕСО-Гарантии" пока действуют".

Последнюю кампанию перезаключения договоров ДМС глава СК "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи считает успешной, пролонгации продолжаются. "За последние несколько недель были расторжения договоров, в основном от иностранных клиентов, которые прекращают свою деятельность на территории РФ (американские, европейские, японские компании). Новый бизнес пока на паузе, в ожидании стабилизации ситуации в экономике, пока финальные решения придерживаются", - добавил он.

В "Ренессанс Страховании" "Интерфаксу" подтвердили, что компании, которые сомневаются в сохранении бизнеса, пока откладывают заключение договоров, выдерживая паузу – ситуация меняется слишком быстро, есть и новые клиенты. "Случаи расторжения договоров из-за ухода компании-клиента с рынка России носят единичный характер. В случае прекращения бизнеса стандартная практика – это расторжение договора ДМС и прекращение действия программ. Страховая компания при этом возвращает клиенту неиспользованную часть премии по договору", - сказал представитель компании.

По данным страховой компании ВСК, на текущий момент, многие клиенты не предпринимают резких решений по расторжению договоров или изменению программ страхования, занимая выжидательную позицию.

В СК "Абсолют Страхование" сообщили "Интерфаксу", что на текущий момент пролонгация осуществляется в штатном режиме, при этом ряд иностранных компаний заявили о возможности приостановки страхования по ДМС на неопределенный срок.

"Кто-то откладывает возобновление до прояснения позиции штаб-квартир. В то же время есть и интересные случаи, когда "иностранцы" просят заранее – за 3-4 месяца до возобновления – подписать договоры ДМС на новый период, - сказал "Интерфаксу" первый заместитель генерального директора "Абсолют Страхования" Виктор Кривошеев. - Здесь и опасения значительных изменений на рынке медуслуг, связанных в том числе и с перспективами изменения валютного курса рубля. Здесь и желание за счет штаб-квартир профинансировать ДМС сотрудников на текущий год, опасаясь усиления ограничений на перевод валюты в РФ из за границы. Ряд иностранных компаний публично заявляют об уходе из России, однако сохраняют коллективы, переводят их на российских акционеров и авансируют административные расходы, в том числе расходы на ДМС".

По словам Кривошеева, появляются запросы и от новых клиентов: "В связи с тем, что ряд российских страховщиков задеты западными санкциями, остающиеся в России иностранные компании не могут продолжать с ними работать, ищут новых партнеров по ДМС, которых санкции не затронули. Наша компания исторически очень активно работает с действующими на российском рынке иностранными компаниями и известна в этой среде. Наш портфель ДМС не менее чем на три четверти сформирован договорами с иностранными компаниями. Приглашения к участию в тендерах даже участились. Расторжений действующих договоров у нас нет, да и по рынку их немного. Даже в том случае, если эти компании принимают решение об уходе с рынка РФ, они оставляют для своих бывших сотрудников медицинское обслуживание до истечения срока действия договоров ДМС".

Пожалуйста, сдерживайте рост цен

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в середине марта этого года направил письмо руководителям медицинских организаций – партнеров по ДМС с просьбой предпринять все возможные меры для сдерживания цен на медицинские услуги, сообщил "Интерфаксу" президент ВСС Игорь Юргенс.

В письме ВСС отмечается, что сложившаяся ситуация обусловлена обстоятельствами, независящими от участников страхового и медицинского сообщества.

"Понимаем, что колебания курса валют, повышение ставки рефинансирования Банка России и иные проблемы, обусловленные текущей ситуацией, могут стимулировать принятие решений по повышению стоимости медицинских услуг", - говорится в письме. Такие решения в свою очередь вызовут рост выплат по ДМС в медицинские организации, понимают страховщики. Это "однозначно окажет негативное влияние на тарифы страховых компаний", может привести "к ограничению возможностей клиентов, к сокращению численности застрахованных по ДМС, уменьшению пациентопотока в медучреждения системы".

ВСС предлагает "до конца 2022 года обеспечить строгое выполнение действующих договорных отношений между страховыми компаниями и медицинскими организациями с максимальным ограничением роста стоимости и медицинских услуг и средней стоимости лечения по законченным случаям", говорится в обращении союза страховщиков к руководителям медучреждений, оказывающих платные услуги.

Со своей стороны "страховые компании в настоящий момент прикладывают максимум усилий и будут продолжать делать все от них зависящее по сохранению текущих страховых портфелей, поддержания стабильности на рынке ДМС".

В текущей ситуации "социальная ответственность выходит на первое место", эту ответственность разделяют "все участники рынка, как страховщики, так медицинские организации, являющиеся участниками бизнес-процесса", отмечается в письме ВСС.

ВСС надеется, что "совместными усилиями удастся не допустить значительного сокращения рынка ДМС и рынка платных медуслуг, сохранить возможность медицинского страхования как важнейшего элемента социальной защиты для большинства страхователей", говорится в письме.

Прогноз мединфляции на 20222 год – 30%

Стоимость полисов ДМС напрямую зависит от уровня инфляции в коммерческой медицине, обратил внимание "Интерфакса" директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахования" Александр Лапунов. "К сожалению, инфляция в целом стала расти чуть быстрее уже с конца 2021 года, что не могло не отразиться и на стоимости ДМС. У нас нет общей или усредненной цены полиса ДМС. Все зависит от наполнения программы и стоимости услуг в тех лечебных учреждениях, которые в эту программу включены. Есть лечебные учреждения, которые подняли прайсы не более чем на 10%. И есть и те, которые пока не поднимали цены. В последнем случае и мы не повышаем стоимость полисов ДМС. Если говорить о планах дальнейшей корректировки цен, это будет зависеть только от ситуации в медицинской отрасли", - полагает он.

Средний рост стоимости медицинских услуг в январе-феврале 2022 года составил от 8% до 12% в зависимости от региона, такую оценку привели в СК "Абсолют Страхование", "дополнительное повышение стоимости составит 15-30% по отдельным видам услуг и в зависимости от региона".

"За первые 2 месяца 2022 года средний рост стоимости ДМС составил порядка 20% с учетом текущей инфляции и прогноза роста в ближайшие месяцы (в первую очередь, резкий рост коснулся стоматологический помощи). Отдельные медицинские учреждения уже столкнулись с проблемами в поставках необходимых компонентов для организации стоматологических услуг, тем не менее наша страховая компания продолжит обеспечивать организацию медицинских услуг в альтернативных лечебных учреждениях, способных оказать услуги в необходимом объеме", - прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора "Абсолют Страхования" Виктор Кривошеев.

Согласно оценкам СК "Совкомбанк Страхования", в среднем цены на медуслуги за 2021 год выросли на 12-15%. "В этом году клиники объявляют, что прайс будет меняться, но пока скорректированную версию мы не получили, - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор страховщика Игорь Лаппи. - Ожидаем, что изменения, в первую очередь, коснутся стоматологии, лабораторных исследований, различных расходных материалов при проведении операций, стационарного лечения в связи с подорожанием лекарственных препаратов. Но речь все-таки идет о точечном повышении стоимости ряда медуслуг, далеко не массовом, только тех медуслуг, которые напрямую связаны с курсом валют и поставками из-за границы. Сегодня мы видим, что пациенты сталкиваются с тем, что найти назначенные препараты становится проблематично или же их стоимость выросла в 2-2,5 раза. В этой ситуации врачи, конечно же, подбирают дженерики".

Он добавил, что тарифная политика "Совкомбанк Страхования" строится в соответствии с текущими экономическими трендами и зависит в том числе от уровня инфляции: "Мы полагаем, что обеспечение ДМС продолжат госкорпорации, поскольку соцпакет уже забюджетирован, IT и фарминдустрия. В любом случае, нам нужно дождаться стабилизации ситуации, чтобы делать обоснованные предположения".

По мнению заместителя генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрия Попова, по итогам 2022 года можно ожидать, что рост цен на программы ДМС составит от 10% до 30%.

"На 10, 20 или даже 30% (для разных клиентов в зависимости от покрываемых программой ДМС видов медицинских услуг, списка лечебных учреждений и других обстоятельств динамика повышения может быть принципиально разной, этим объясняется такой большой разброс оценок). В наибольшей степени повышение цен затронет программы со стоматологическими услугами, что связано с влиянием на рост прейскурантов медицинских организаций стоимости расходных материалов", - прогнозирует Попов (по оценкам медэкспертов, объем импортных материалов, используемых в стоматологии, превышает 95% - ИФ).

Согласно данным "РЕСО-Гарантии", "в среднем, рост тарифов в 2021 году и за первые 2 месяца 2022 составил 8-10%", сообщил агентству заместитель гендиректора компании Игорь Иванов.

"Пока массового запроса лечебных учреждений на увеличение тарифов не наблюдается, от крупных лечебных учреждений писем о повышении тарифов на медуслуги пока не поступало. С теми, кто обращается к нам с подобными запросами, мы стараемся найти компромиссное решение, понимая, что все находимся "в одной лодке", работаем на одном рынке. Тем не менее исходим из понимания, что ситуация меняется ежедневно. То есть изменение стоимости программ из-за повышения цен в клиниках возможно. В первую очередь рост неизбежен на те медицинские услуги, в цене которых существенную долю составляют расходные материалы, подавляющее большинство которых остается импортным (стоматология, лабораторная диагностика, стационарная помощь, инструментально-диагностические услуги)", - констатировал он. Иванов добавил, что пока не видит тенденции отказа клиентов от стоматологии в программах ДМС. "Те клиенты, кто включал эту опцию раньше, по-прежнему ее запрашивают", - сказал он.

В "Ренессанс Страховании" уровень медицинской инфляции за прошлый год оценивают на уровне около 7%, рост стоимости ДМС за 2021 год, по оценкам компании, был в пределах 4%. "Цены в этом году пока не выросли, клиники не сообщают о росте цен на поликлиническую помощь". Но прошло еще слишком мало времени, "не все участники рынка отреагировали на изменение курсов валют". Не сообщают клиники и о каких-то проблемах с оборудованием или медикаментами, отмечает страховщик.

"Но мы понимаем, что, скорее всего, рост стоимости медуслуг неизбежен, особенно в стоматологии, так как там используется много расходных материалов иностранного производства", - соглашаются с коллегами в "Ренессанс Страховании". На стоматологию там ожидают увеличения цен пока примерно на 20-30%, возможно на некоторые услуги - до 50%. "Именно эта опция чаще всего попадает под сокращение в случае оптимизации программы ДМС", - пояснили "Интерфаксу" в "Ренессанс Страховании".

В целом "пока сложно делать какие-то прогнозы по развитию рынка ДМС в 2022 году, но, вероятно, уход компаний с рынка не приведет в среднесрочной перспективе к сокращению сборов. ДМС интересен работодателям не только как инструмент мотивации, но и как средство борьбы с пропусками по болезни - сокращение этих программ ДМС никогда не было тотальным", - полагают в "Ренессанс Страховании".

Как сообщили "Интерфаксу" в "Росгосстрахе", сегодня "у большинства клиник есть запас необходимых медикаментов и расходных материалов на длительный период, до нескольких месяцев. Это позволит обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи". Тем не менее, Купцова добавила: "Уже сейчас прорабатываются вопросы как с импортозамещением, так и с альтернативными, свободными для нас рынками и поставщиками. Надо помнить, что качество медицинских услуг в первую очередь зависит от специалистов - и в этом плане у нас ничего не меняется".

Сценарии оптимизации расходов

Методы оптимизации расходов на приобретение программ ДМС отрабатывались медстраховщиками не один год и не в одном кризисе. Популярностью пользуются франшизы, соплатежи по премиям застрахованных лиц, рассрочки по уплате страховой премии, отказ от дорогостоящих процедур и лечебных учреждений, использование услуг телемедицины. Телемедицина, дающая возможность удаленно общаться с врачами, добавилась с 2018 года, она вошла практически во все программы ДМС. С началом пандемии COVID-19 телемедицина пробивает дорогу и активно внедряется и в программы бесплатной медицины регионов по полисам ОМС. Удаленные консультации отлично поддерживают пациентов, находящихся вдали от врачей, частично снимают проблему дефицита узких специалистов в удаленных населенных пунктах. И, что важно, телемедицина удешевляет программы медуслуг.

Так, в "Ренессанс Страховании" агентству сообщили, что активно использует возможности телемедицины, эти услуги оказывает собственная клиника страховщика. "Сейчас, например, по нашей компании число телемедицинских консультаций выросло в 7 раз к уровню 2019 года, оказывается более 100 тысяч онлайн консультаций в год, рост составляет десятки процентов ежегодно, а в нашем телемедицинском хабе работают более 150 врачей. Проблем с работой мобильного приложения или со связью не возникало. Телемедициной обеспечен практически весь наш портфель корпоративных клиентов по ДМС", - сказал представитель страховщика.

В последние годы телемедицинские сервисы очень активно развиваются, причем не только в крупных городах, но и небольших поселениях, обратили внимание в "Росгосстрахе". По данным компании, проблем с технической доступностью таких сервисов в настоящее время не наблюдается, но там "следят за ситуацией".

Опция телемедицины интегрирована в ДМС "Ингосстраха" 4 года назад. В период пандемии полис "Телемед Бизнес" претерпел значительные изменения: в частности, его стоимость была снижена при одновременном расширении перечня услуг, включены консультации узких специалистов и детских врачей, разработан сервис доступа через мобильное приложение.

В ВСК также предлагают актуальные дистанционные сервисы в ДМС, в том числе психологической поддержки и телемедицинских консультаций. В компании отмечают "высокую востребованность сервиса телемедицины" и говорят, что "не сталкивались с техническими проблемами или ограничениями в его работе за последнее время".

Классическое наполнение программ ДМС в последнее время подвергается ревизии ради экономии. Например, в "Росгосстрахе" предлагают корпоративным клиентам "двигаться в сторону высокотехнологичного лечения сложных заболеваний", использовать франшизу в программах ДМС, что "приводит к более осознанному подходу застрахованных к лечению". Когда застрахованному надо "самому финансово поучаствовать в оплате медицинских услуг, он лишний раз задумается - нужны ли ему лишние медицинские услуги", полагает Купцова.

Заместитель генерального директора "Ингосстраха" Попов обратил внимание на то, что стандартом индустрии ДМС уже стала так называемая регрессная франшиза - "когда застрахованный при посещении клиники обслуживается полностью по стандартам бесфраншизного ДМС, а после страховщик выставляет ему счет на оплату установленного договором процента от стоимости оказанных услуг".

Для частных клиентов-физлиц в ДМС в перспективе приемлемым решением будут стандартизированные коробочные продукты ДМС – "это сравнительно недорогой и удобный способ получения качественных медицинских услуг", полагает Попов.

По его словам, "глобальная тенденция развития ДМС заключается в том, что большинство клиентов не будут готовы полностью отказываться от таких полисов для своих сотрудников". Многие корпоративные клиенты стремятся оптимизировать свои расходы на ДМС и есть много способов управления стоимостью контракта. Снижение расходов в корпоративном ДМС осуществляется чаще всего за счет сокращения списка застрахованных либо оптимизации программы ДМС (введения в нее франшизы/соплатежа, сокращения списка входящих в программу дорогостоящих клиник).

Департамент медицинского страхования "РЕСО-Гарантии" накопил опыт работы в нестандартных условиях, подчеркнул заместитель генерального директора Иванов: "Мы точечно работаем с каждым клиентом, следим за его убыточностью. Если в связи с экономическими трудностями клиенту необходима оптимизация бюджета по ДМС, нам есть что ему предложить - это и франшиза, и изменение списка клиник, и сокращение объема услуг по программе, и множество других вариантов".

Практика медицинского страхования за рубежом показывает, что в программы ДМС очень часто входят опции фармстрахования – страховщики по таким полисам компенсируют расходы пациентов на покупку лекарств в ходе лечения в определенных объемах, что серьезно экономит личные средства застрахованных лиц. В России пока эта практика не получила развития, следует из ответов страховщиков ДМС, предоставленных "Интерфаксу". По их оценкам, только 10-15% клиентов соглашаются включать подобную опцию в свои полисы. Ведь она считается дополнительной и напротив - увеличивает объем премии для работодателя. Они сегодня сконцентрированы на планах оптимизации своих расходов, а фармстрахование этому не способствует и скорее в интересах частных клиентов.

В настоящее время доля взносов индивидуальных страхователей в ДМС составляет около 10%, остальные премии обеспечивает корпоративное страхование по ДМС в пользу работников.

Лечение за рубежом

Напряженного внимания медстраховщиков потребовала складывающаяся ситуация с марта этого года в сфере обеспечения организации лечения за рубежом. Сложности с авиаперелетами дополнились потерей контрагентами уверенности в прохождении международных расчетов и платежей.

Как сообщили в "Росгосстрахе", по полисам защиты от критических заболеваний "сейчас есть трудности, связанные с отменой авиасообщения со многими странами". Тем не менее, определен ряд государств c налаженной транспортной логистикой, где качество медицинской помощи находится на высоком уровне. Партнеры - ассистанские компании делают все возможное для организации медицинской помощи застрахованным за рубежом. Купцова напомнила, что в покрытие всех полисов страхования от критических заболеваний в "Росгосстрахе" входит территория РФ, "с учетом сложившейся ситуации большинство наших клиентов предпочитают сегодня оставаться и лечиться на родине".

Все услуги в рамках программ онкострахования с лечением за рубежом оказываются в полном объеме "АльфаСтрахованием" сообщил "Интерфаксу" руководитель дирекции международного медицинского страхования компании Павел Королев. "Позитивная информация для нас - постепенно снимаются ограничения, действовавшие на медицинский туризм в связи с пандемией, это расширяет возможности организации лечения для наших клиентов за рубежом", - отметил он.

Сложности с логистикой в страны Европы сейчас мешают привычной работе и "Ренессанс Страхования", но для клиентов, которым будет требоваться лечение за рубежом, компания планирует "запрашивать разрешение на организацию медпомощи или предлагать страны, открытые сейчас для РФ, например, Израиль, Турцию и другие, обязательства по программам ДМС исполняются".

В "РЕСО-Гарантии" агентству подтвердили, что до настоящего времени продолжают выполнять обязательства по лечению за рубежом. "Лечение доступно. Клиентам предлагается самостоятельно выстраивать маршрут к месту лечения. Можно выехать на лечение в Израиль, в другие страны возможно организовать стыковочные перелеты, например, через Турцию. Также по желанию клиенты могут пройти лечение в клиниках РФ вместо зарубежных клиник. Но обстоятельства очень быстро меняются и невозможно предсказать, как данный сервис будет осуществляться в ближайшее время", - объяснил заместитель генерального директора Иванов.

COVID-19, до свидания?

С начала этой весны как-то ушла на дальний план в обсуждениях тема COVID-19, однако само заболевание никуда не исчезло. Как показал опрос страховщиков, они не расслабляются, готовы использовать уже наработанный за время пандемии опыт, чтобы встречать новые волны заболевания, быть в состоянии организовать медпомощь по полисам ДМС.

Основные "коронавирусные" проблемы всегда были связаны со сроками предоставления услуг, когда приходилось срочно наращивать объем медицинской помощи, напомнили в "Ренессанс Страховании". Например, требовалось привлекать новых провайдеров на домашние вызовы во время последней, самой массовой волны. "Мы полагаем, что еще будут новые волны COVID-19, возможно появление новых штаммов. Но в любом случае за эти два года мы уже хорошо сориентировались и готовы к всплескам заболеваемости. Мы обеспечили необходимую инфраструктуру", - сказал представитель страховщика. В компании затруднились дать более подробные прогнозы о поведении COVID-19 на ближайшую перспективу.

Сложно спрогнозировать изменения в данной сфере, учитывая количество произошедших мутаций вируса, полагают в "Абсолют Страховании". В случае стабилизации ситуации "произойдет существенная разгрузка медицинской сферы и оказание медицинской помощи в оперативном порядке станет более доступным", обратил внимание агентства Кривошеев.

По его словам, в ДМС "наиболее востребованы дистанционные сервисы, позволяющие осуществлять динамическое наблюдение за характером развития заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, а также последующее восстановительное лечение после выздоровления на базе коммерческих лечебных учреждений. Высоким спросом у клиентов - юридических лиц пользуются базовые программы медобследования сотрудников, в том числе после перенесенного заболевания СOVID-19, проведение вакцинопрофилактики".

Вопрос о завершении пандемии стоит адресовать не страховщикам, а Всемирной организации здравоохранения или российскому Роспотребнадзору, считают в "РЕСО-Гарантии". Вместе с тем там отмечают: "Если медицинские учреждения не будут перепрофилироваться и закрываться под лечение пациентов с COVID-19, возможностей для оказания медицинской помощи по другим профилям, в том числе по программам ДМС, будет больше".

В "Ингосстрахе" не готовы считать пандемию СOVID-19 "полностью завершенной", не могут исключать ее возврата и обострения ситуации в будущем.

"Ингосстрах" разработал несколько уровней сопровождения переболевших – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по базовой диагностике после COVID-19 включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным. При этом под реабилитацией подразумеваются как консультации профильных специалистов, так и лечебные процедуры, в том числе занятия лечебной физкультурой, массаж, физиотерапия. Для застрахованных, перенесших COVID-19 с крайне тяжелым течением (если не проводилась реабилитация в амбулаторных условиях), предусмотрен вариант со стационарным лечением в рамках реабилитации".

Глава "Совкомбанк Страхования" Лаппи также не спешит проводить СOVID-19 в историю: "Пандемия не завершена, это наша новая реальность, новая норма жизни, которую нельзя игнорировать".

"Мы прогнозируем, что в среднем в год будет 2-3 волны, будут появляться новые штаммы. По статистике количество госпитализаций по COVID-19 сегодня почти в 2 раза выше, чем в этот же период прошлого года, в 2022 году мы ожидаем следующую волну в июне", - сказал Лаппи "Интерфаксу". По его мнению, реабилитационные услуги после COVID-19 клиенты из программ ДМС будут исключать в самом крайнем случае, COVID-19 пока не побежден.