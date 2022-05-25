Компания-владелец "Делимобиля" готовится выйти на рынок Таиланда и интересуется Индией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фонд Mikro Kapital Group ведет работу по выводу каршерингового бизнеса в четвертый зарубежный регион - Таиланд. Кроме того, есть интерес к индийскому рынку, рассказал в интервью "Интерфаксу" Винченцо Трани, основатель "Делимобиля" и фонда Mikro Kapital Group, владеющего основной долей Delimobil Holding S.A.

"Мы активно смотрим другие рынки. Одним из интересных, на наш взгляд, рынков является Индия. Кроме того, мы уже сейчас ведем работу над заключением договоров о выходе в еще одну новую страну. Это Таиланд. Работа ведется - и это не анализ рынков, а уже конкретные действия", - сказал Трани.

По его словам, экспансия в новые страны может быть анонсирована в конце 2022 года.

В настоящее время Mikro Kapital Group развивает каршеринговый бизнес в Чехии, Белоруссии и Казахстане через D-Mobility Worldwide A.S.

D-Mobility Worldwide владеет компаниями D-Mobility Czech Republic s.r.o., ООО "Каршеринг Клуб" и ТОО "Ди-Мобилити Казахстан", которые являются операторами каршеринга по аналогичной с "Делимобиль" модели в Чехии, Белоруссии и Казахстане, соответственно. Международный бизнес развивается под брендом Anytime.

В Чехии Anytime присутствует с 2019 года, в Белоруссии и Казахстане - с 2018 года.

При этом у Delimobil Holding S.A. (объединяет проекты "Делимобиль" и Anytime Prime) имеется опцион на полный или частичный выкуп долей в чешском, белорусском и казахстанском юрлицах.

Основным бенефициаром Delimobil Holding S.A. является Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также D-Mobility Worldwide A.S. (13,37%). У аффилированной с "ВТБ Капиталом" компании Nevsky Property Finance Ltd. - 13,39% холдинга.