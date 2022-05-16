На переданном Renault мэрии Москвы заводе будут выпускать машины для такси и каршеринга

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - На Московском автомобильном заводе, который группа Renault передала мэрии города, планируют производить машины для такси и каршеринга, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Около 30-40 тыс. машин в год (произведенных на заводе - ИФ) смогут поступать в парки такси и каршеринга Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

Власти ожидают, что данная мера "позволит сохранить эти услуги на самом высоком уровне".

В понедельник стало известно о передаче Московского автомобильного завода столичному правительству. Там планируют производить автомобили под брендом "Москвич".