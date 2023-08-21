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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Делимобиль" в I полугодии нарастил выручку на 24%, EBITDA - на 91%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Каршеринг Руссия", оказывающего услуги каршеринга под брендом "Делимобиль", в I полугодии 2023 года выросла на 24% - до 8,56 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

EBITDA показала рост на 91% и составила 2,51 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 29% с 19% в I полугодии 2022 года.

Компания получила чистую прибыль в 726 млн рублей, тогда как в I полугодии 2022 года бизнес "Делимобиля" был убыточен - показатель составлял 448 млн рублей.

Экономика"Делимобиль" в 2022 году нарастил выручку на 22% до 15,2 млрд рублейЧитать подробнее

Денежный поток от операционного бизнеса "Делимобиля" вырос в 2,7 раза - до 2,8 млрд рублей в I полугодии 2023 года.

На 30 июня автопарк компании насчитывал около 22 тыс. автомобилей, доля "Делимобиля" на российском рынке каршеринга составляет около 50%.

Проект "Делимобиль"был запущен в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

Делимобиль
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