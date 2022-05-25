Аналитики ждут снижения ставки Банка России в диапазоне 2-4 п.п

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На внеплановом заседании 26 мая совет директоров Банка России снизит ключевую ставку на 200-400 базисных пунктов, полагают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

О внеплановом заседании по ставке регулятор сообщил утром 25 мая, пресс-релиз по итогам заседания будет выпущен в 10:30 по московскому времени. ЦБ не объяснил, почему изменил график заседаний.

Однако незадолго до этого ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

В начале этой недели сигнал о наличии пространства для снижения ставки повторил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал зампред.

Ставка, экстренно повышенная в конце февраля с 9,5% до 20% на фоне резко возросших инфляционных и девальвационных рисков, сейчас находится на уровне 14% после двух снижений по 3 п.п. в апреле.

Богатство выбора

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин ждет снижения ставки до 12%.

"Мы ожидаем, что ЦБ на внеочередном заседании 26 мая снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 12%. Само назначение внеочередного заседания и вероятность такого снижения ставки объясняются тем, что данные по инфляции по-прежнему существенно ниже прогнозов Банка России. В частности, недельная инфляция с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%, что соответствует показателям начала мая 2019-2020 годов. Инфляционные ожидания населения в мае, по данным опроса ЦБ, снизились до 11,5% - почти как в мае прошлого года. Инфляционные ожидания бизнеса тоже ослабли, в мае они достигли показателей октября-ноября прошлого года. При этом продолжается укрепление рубля, создавая предпосылки для того, чтобы фактическая инфляция была еще ниже прогнозов ЦБ", - пишет он в комментарии.

"Несмотря на ожидаемое снижение ставки завтра, мы ждем, что на плановом заседании в июне будет еще одно снижение. Вероятно, к июлю ключевая ставка опустится до 10%", - добавляет Рапохин.

Директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой в рамках базового сценария прогнозирует снижение ставки в четверг на 250-200 базисных пунктов, до 11,5-12%.

"Ситуация с инфляцией (низкие недельные цифры) и ожиданиями складывается сильно лучше прогнозов ЦБ, а масштабы роста рубля, видимо, достигли "болевого порога" финансовых властей. Снижение ставки до 11,5-12% (минус 250-200 базисных пунктов, наш базовый прогноз) позволит сделать ее реальный уровень нулевым по сравнению с сильно положительным значением сейчас", - говорится в комментарии эксперта.

При этом он отмечает вероятность более широкого шага - сразу на 300 базисных пунктов. "Может ли ЦБ снизить ставку сразу на 300 базисных пунктов? Может, если уверен в нисходящей траектории по инфляции, сохраняет довольно негативный взгляд на экономику во втором полугодии 2022 года-2023 году и всерьез обеспокоен курсом рубля", - пишет Полевой.

Главный экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова прогнозирует снижение ставки на 200 базисных пунктов. В числе основных причин эксперт видит два фактора. "Первое, это замедление экономики (по итогам марта ВВП, по нашим оценкам, сократился более чем на 1% м/м с сезонной корректировкой) и, соответственно, снижение инфляционного давления - по итогам 13 мая годовой рост цен замедлился до 17,7% против 17,8% неделей ранее. Согласно отчету ЦБ, инфляционные ожидания также второй месяц подряд показывают тренд на снижение. В этих условиях ЦБ, безусловно, гораздо легче принимать решения, направленные, прежде всего, на поддержку экономики", - отметила экономист в своем комментарии.

"Второй фактор, который может объяснять, почему решение принимается на внеочередном заседании, а не в рамках графика - это, конечно, направление в сторону более агрессивного смягчения монетарной политики со стороны регулятора. В некоторой степени это может быть связано слабостью влияния трансмиссионного механизма. Если раньше влияние ставки достаточно быстро транслировалось на экономику и на курс через финансовый канал, то сейчас этот процесс построен через кредитные условия и спрос, включая импорт. В результате могут потребоваться более агрессивные и оперативные шаги со стороны регулятора, что ЦБ и делает", - добавила Лаврова.

"Возвращение инфляционных ожиданий к уровням прошлого мая в обычных условиях стало бы значительной новостью само по себе. Объявление ЦБ о проведении завтра внеочередного заседания по ключевой ставке на этом фоне говорит о новом этапе снижения ключевой ставки. Сейчас для этого сошлись все условия: и со стороны валютного рынка, и со стороны поддержки реального сектора. Ждем снижения ставки как минимум на 2 процентных пункта, до 12%, но допускаем и более агрессивный шаг", - говорится в комментарии экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова.

"Можно ожидать, что на завтрашнем заседании ЦБ сильно снизит ключевую ставку. Это связано как со значительным замедлением инфляции с начала мая и возможной дефляцией в последнюю отчетную неделю, так и с продолжающимся укреплением курса рубля. Снижение ставки будет означать, что привлекательность рублевых депозитов снизится и вкладчикам нужно спешить, чтобы открыть депозиты сейчас, пока ставки рынка еще не отреагировали на решение ЦБ. С другой стороны, после снижения ставки станут более привлекательными кредитные продукты и возможно спрос на ипотечные кредиты начнет восстанавливаться", - считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Ее прогноз - резкое снижение ставки, сразу на 4 п.п., до 10%.

"Очевидно, что регулятор намерен в очередной раз снизить ключевую ставку, иначе было бы сложно объяснить такую спешку. Мы полагаем, что внеплановое заседание свидетельствует о неотложной необходимости пересмотра базовой траектории ключевой ставки (видимо, экономические условия, в том числе динамика инфляции, сильно отклонились от тех, которые предполагал регулятор даже в конце апреля)", - говорится в обзоре экономистов Райффайзенбанка Григория Чепкова и Станислава Мурашова.

"Напомним, что на момент апрельского заседания ЦБ еще предполагал возможным вариант с сохранением ставки на уровне 14% до конца года, что подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас, судя по всему, регулятор отмечает перевешивающее дезинфляционное влияние спада потребительской активности и определенное купирование рисков ценовой стабильности, что позволяет ему продолжать смягчать монетарную политику", - пишут эксперты. "Более того, опубликованные сегодня результаты опроса "инФОМ" об инфляционных ожиданиях были охарактеризованы регулятором как "необходимая предпосылка для уменьшения инфляционного давления", - добавляют экономисты.

По мнению экспертов Райффайзенбанка, регулятор стремится нивелировать сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на экономическую активность в период активной фазы рецессии. "Варианты снижения ставки менее 200 базисных пунктов вряд ли будут рассматриваться, а сам факт проведения внепланового заседания, на наш взгляд, повышает вероятность и более амплитудного шага. При таком темпе уровень ставки в 10% (закрепления на котором, например, рынок ОФЗ ждал лишь в следующем году) может быть достигнут уже в течение ближайших нескольких месяцев", - полагают они.

Главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин ожидает снижения ключевой ставки 26 мая до 11%.