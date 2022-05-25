В Минэкономразвития призвали поддержать рыночное кредитование в России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Замедление инфляции в России происходит на фоне спада потребительской активности, важны оперативные меры ДКП для перезапуска рыночного кредитования, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, комментируя последние данные Росстата по недельной инфляции.

"Инфляция замедляется на фоне сохраняющегося спада потребительской активности, который обусловлен, в том числе, снижением ажиотажного спроса и возвратом граждан к привычной модели потребления после нескольких месяцев закупок "впрок". В этой ситуации приобретают особое значение оперативные меры в рамках денежно-кредитной политики. Важно перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе", - сообщила она через пресс-службу.

По данным Росстата, за неделю c 14 по 20 мая 2022 году цены в стране снизились на 0,02% к предыдущей неделе (снижение цен происходит на фоне укрепления курса рубля и фиксируется впервые с 16 августа 2021 года).

По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась к 20 мая до 17,51% с 17,69% на 13 мая и 17,83% на конец апреля.

"На неделе с 14 по 20 мая снизились цены на продовольственные товары (на 0,08%) за счет продолжающейся дефляции на плодоовощную продукцию. При этом замедлился рост цен на другие продукты питания. Также снизились цены на туристические и регулируемые услуги (на 0,17%). На непродовольственные товары рост цен околонулевой (0,02%). На автомобильный бензин снижение цен продолжается одиннадцатую неделю подряд", - говорится в еженедельном обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".