Котировки нефти замедлили рост на данных об изменении запасов в США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост после публикации в среду статистики Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране.

К 18:04 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,41%) - до $114,02 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,5 (0,46%) - до $110,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей и составили 219,71 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,66 млн баррелей, до 106,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,13 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,64 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти. Financial Times 24 мая сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение эмбарго на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

Председатель Евросовета Шарль Мишель 25 мая выразил уверенность в том, что все же удастся достичь компромисса еще до запланированного на 30-31 мая саммита. После этого в Берлине заявили, что все же вопрос об эмбарго на саммите обсуждаться не будет.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена не исключает введение ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы сдержать резко подскочившие цены на топливо в стране.