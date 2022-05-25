Росстат отметил замедление годовой инфляции до 17,5%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Росстат в период с 14 по 20 мая зафиксировал недельную дефляцию впервые с августа 2021 года, дефляция оценена в 0,02% . Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в России замедлилась примерно до 17,5%.

Недельная дефляция зафиксирована после инфляции с 7 по 13 мая в 0,05%, 0,12% с 30 апреля по 6 мая, 0,21% с 23 по 29 апреля, 0,25% с 16 по 22 апреля, 0,20% с 9 по 15 апреля, 0,66% со 2 по 8 апреля, 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщил в среду Росстат.

Последний раз недельная дефляция в России отмечалась на неделе с 10 по 16 августа 2021 года и объяснялась сезонным удешевление плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 20 мая выросли на 0,13%, с начала года - на 11,82%.

Среднесуточный рост цен за 20 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,006% (против среднесуточных 0,020% за 20 дней мая 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 17,5% с 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Цены промпроизводителей показали максимальный скачок с января 1999 года

Цены производителей промышленных товаров в в апреле 2022 года подскочили на 6,3% после роста на 5,9% марте, на 3,9% в феврале и на 0,1% в январе 2022 года, сообщил также Росстат.

Апрельский рост является максимальным с января 1999 года, когда был зафиксирован скачок цен промпроизводителей на 6,9% (сопоставимо высокий показатель наблюдался также в июне 2020 года - рост на 6,1%).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале мая, ожидали в апреле противоположной динамики цен промышленных производителей: консенсус-прогноз по этому показателю составлял минус 1,5%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в апреле ускорился до 31,5% после 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе. Показатель оказался максимальным с декабря 2000 года (рост на 31%).

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в апреле 2022 года выросли на 11,8% (в годовом выражении - рост на 63,5%). В том числе увеличились в апреле цены на уголь (за исключением антрацита, коксующегося угля и бурого угля) - на 42,4%, никелевые концентраты - на 41,7%, природные алмазы (кроме технических) - на 32,1%, коксующийся уголь - на 27,3%, вольфрамовые концентраты- на 27,0%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 25,3%, апатитовый концентрат- на 24,2%, природный газ- на 23,8%, огнеупорные глины - на 20,9%, цинковые концентраты- на 19,3%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в апреле 2022 года увеличились на 5,3% (в годовом сравнении рост составил 25,8%). В том числе в сфере производства кокса и нефтепродуктов цены в апреле поднялись на 9,9% (при этом снизились цены на топочный мазут - на 21,9%, автомобильный бензин - на 11,3%), в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов рост цен составил 6,8%, пищевых продуктов - 6,1%, химических веществ и продуктов, а также неметаллической минеральной продукции -5,6%, в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий цены выросли на 4,7%, машин и оборудования - на 3,8%, в металлургическом производстве - на 3,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей снизились в апреле на 2,4% (в годовом сравнении - выросли на 5%).

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели за неделю: ренгалин - на 1,0%, левомеколь - на 0,8%, эргоферон и нимесулид - на 0,6%, валидол - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 1,8%, мыло туалетное - на 1,5%, мыло хозяйственное - на 1,0%.

Одновременно цены на смартфоны снизились на 1,5%, плиты ДСП - на 1,0%, телевизоры - на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо опустились на 0,1%.

Стоимость полета в экономическом классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России уменьшилась на 3,5% (неделей ранее снизилась на 0,9%).

Снижение цен на фрукты и овощи ускорилось

Цены на плодоовощную продукцию с 14 по 20 мая снизились на 1,4%, сообщило статистическое ведомство. Снижение существенно ускорилось. Неделей ранее оно составляло 0,3%.

В частности, огурцы подешевели на 9,4% (на 4,9% неделей ранее), капуста - на 6,2% (на 5,3%), помидоры - на 4,3% (на 2,9%), свекла на 2% (на 1,6%), морковь - на 0,8% (на 0,4%). С начала года огурцы подешевели на 20%, капуста подорожала на 43%, помидоры - на 26,3%, свекла - на 54%, морковь - на 59,4%,

В то же время цены на лук за неделю повысились на 3,4% (на 4,4% неделей ранее), на картофель - на 2,8% (на 3,3%), на яблоки - на 2% (на 1,7%), на бананы - на 0,9% (на 1,1%). С начала года лук подорожал на 84,5%, картофель - на 37,6%, яблоки - на 38,8%, бананы - на 44,7%.

Росстат также сообщил, что с 14 по 20 мая цены яйца понизились на 3,6%, на сахар - на 0,8%, на свинину и курятину - на 0,3%, на мороженую рыбу и макаронные изделия - на 0,2%, на стерилизованное молоко и пшеничную муку - на 0,1%. Цены на маргарин и соль выросли на 0,8%, на чай - на 0,7%, на подсолнечное масло - на 0,6%, на шоколадные конфеты - на 0,4%, на гречку и пшено - на 0,3%, на баранину, хлеб и булочные изделия, вермишель, - на 0,2%, на ржаной хлеб - на 0,1%.