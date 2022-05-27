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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Алтайская прокуратура заставила ритейлеров снизить цены на продукты

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Алтайском крае прокуроры, отслеживая ситуацию с ценами и наличием товаров в магазинах, с января по апрель проверили около 200 сельхозпроизводителей, переработчиков и ритейлеров, и вынесли предупреждения директорам 141 предприятия торговли за выявленное повышение цен, сообщила краевая прокуратура.

В предупреждениях говорилось о недопустимости заключения ценовых сговоров и создания искусственного дефицита.

В Барнауле и Бийске прокуроры добились снижения цен на сливочное масло, яйца, муку, рис и сахар в магазинах "Аникс", "Мария-Ра" и "Магнит".

В Барнауле в отношении предприятия "Алтайское зерно" возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП о нарушении условий контракта в части поставки товаров.

Ссылаясь на госстатистику, прокуратура отметила стабилизацию цен на продукты в регионе. В период с 22 апреля по 20 мая Алтайкрайстатом зафиксировано снижение цен на 28,3% на капусту, на 18,5% - на яйца, на 3,4% на сахар-песок и на 3,8% на репчатый лук. Это, считает прокуратура, "позволило избежать негативных последствий на продуктовом рынке края".

"Дефицита, ажиотажного спроса на отдельные продукты в торговых предприятиях края не наблюдается. Товарные запасы обеспечивают потребность в продовольственных товарах на 2 - 53 дня, непродовольственных - на 20-75 дней", - сказано в сообщении.

Алтайский край Барнаул Бийск Прокуратура Алтайского края Магнит Аникс Мария-Ра Алтайское зерно
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