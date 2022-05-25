WSJ сообщила об интересе Saudi Aramco к производителю масел Valvoline

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco интересуется приобретением американского производителя моторных масел Valvoline Inc., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, Saudi Aramco обратилось к руководству Valvoline с предложением о сделке. Переговоры только начались, и пока рано делать предположения об их возможном исходе.

Акции Valvoline, основанной еще в 1866 году, подскочили на сообщении WSJ на 12,7% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании сократилась на 6,2%, до $5,3 млрд.