Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Lenovo увеличила чистую прибыль в IV финквартале на 58%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 58% благодаря росту выручки.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль в минувшем квартале составила $412 млн, или $3,2 на акцию, по сравнению с $260 млн, или $1,94 на акцию, за четвертый квартал прошлого фингода.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне $354 млн.

В РоссииМинцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорахМинцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорахЧитать подробнее

Выручка компании увеличилась на 7%, до $16,69 млрд по сравнению с $15,63 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал показатель на уровне $17,6 млрд.

Чистая прибыль Lenovo по итогам всего 2021-2022 фингода подскочила на 72% и составила $2,03 млрд по сравнению с $1,178 млрд годом ранее. Выручка выросла на 18%, до $71,62 млрд против $60,74 млрд. Оба показателя стали рекордными.

Расходы на исследования и разработки (R&D) Lenovo в минувшем фингоду увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом годом ранее, достигнув рекордного максимума на уровне более чем $2 млрд.

Годовая выручка подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного в апреле прошлого года с целью объединения всех сервисов и решений компании, увеличилась почти на 30%, до рекордных $5,4 млрд, маржа операционной прибыли составила 22%.

Показатели выручки подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), а также подразделения "умных" устройств (Intelligent Device Group, IDG) также достигли рекордных уровней, составив соответственно $7 млрд и более $60 млрд.

Компания предложила итоговые дивиденды на уровне $0,3 на акцию по сравнению с $0,24 на акцию годом ранее.

Акции Lenovo дорожают на 0,3% на торгах в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании с начала этого года снизилась на 19,5%.

Lenovo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т

Новак спрогнозировал снижение добычи нефти РФ в 2022 году до 480-500 млн т

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимальном уровне

Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей

Полиграфические краски для упаковки продуктов могут вывести из подакцизных товаров

В Минэкономразвития призвали ЦБ поддержать рыночное кредитование в России

Росстат отметил замедление годовой инфляции до 17,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });