Lenovo увеличила чистую прибыль в IV финквартале на 58%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 58% благодаря росту выручки.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль в минувшем квартале составила $412 млн, или $3,2 на акцию, по сравнению с $260 млн, или $1,94 на акцию, за четвертый квартал прошлого фингода.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне $354 млн.

Выручка компании увеличилась на 7%, до $16,69 млрд по сравнению с $15,63 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал показатель на уровне $17,6 млрд.

Чистая прибыль Lenovo по итогам всего 2021-2022 фингода подскочила на 72% и составила $2,03 млрд по сравнению с $1,178 млрд годом ранее. Выручка выросла на 18%, до $71,62 млрд против $60,74 млрд. Оба показателя стали рекордными.

Расходы на исследования и разработки (R&D) Lenovo в минувшем фингоду увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом годом ранее, достигнув рекордного максимума на уровне более чем $2 млрд.

Годовая выручка подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного в апреле прошлого года с целью объединения всех сервисов и решений компании, увеличилась почти на 30%, до рекордных $5,4 млрд, маржа операционной прибыли составила 22%.

Показатели выручки подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), а также подразделения "умных" устройств (Intelligent Device Group, IDG) также достигли рекордных уровней, составив соответственно $7 млрд и более $60 млрд.

Компания предложила итоговые дивиденды на уровне $0,3 на акцию по сравнению с $0,24 на акцию годом ранее.

Акции Lenovo дорожают на 0,3% на торгах в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании с начала этого года снизилась на 19,5%.