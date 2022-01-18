Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минцифры предложило производителям электроники – Lenovo, HP и Acer – выпустить партии ноутбуков, которые будут работать на российских процессорах, пишет газета "Коммерсантъ". По данным ее источников, речь идет о процессорах Baikal от компании "Байкал Электроникс", разрабатывающей микросхемы с архитектурой MIPS и ARM.

В декабре прошлого года эта идея обсуждалась с руководством ООО "Леново Глобал Технолоджи Раша" (штаб-квартира Lenovo в Пекине, зарегистрирована в Гонконге). Чиновники также встречались с представителями американской HP и тайваньской Acer. Обсуждались, в частности, вопросы локализации ноутбуков на территории РФ и совместимости продукции с отечественной микроэлектроникой. Источники "Ъ" сообщают, что речь идет о партии в 50 тыс. локализованных устройств до конца года.

По данным газеты, в "Байкал Электроникс" допустили участие в эксперименте, в Lenovo и HP заявили, что говорить о конкретике пока рано. В Acer отметили, что компания изучает возможности локализации производства ноутбуков в РФ.

По мнению гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, ускорению процесса импортозамещения аппаратного обеспечения вычислительной техники помогло бы "принятие проекта постановления о критериях отнесения в реестр отечественного "железа" на основе обновленной балльной системы", продвигаемое Минпромторгом. По его словам, "это могло бы повысить прозрачность и понятность темы для участников рынка".

Минцифры собираются обсудить эксперимент с представителями отечественных операционных систем, вычислительной техники и крупнейших розничных сетей.

В министерстве также проявляют интерес к предустановке российских операционных систем на ноутбуки и компьютеры Lenovo, HP и Acer. В первом квартале 2022 года планируется установить российские операционные системы на 100 тыс. ноутбуков и компьютеров, которые поставляются в РФ без них. Как отмечает издание, таких в продаже от 5% до 24% в зависимости от магазина. Если этот эксперимент будет удачным, то план установок увеличат до миллиона в год.