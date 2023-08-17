Чистая прибыль Lenovo в I финансовом квартале рухнула на две трети

Выручка китайской компании сократилась на четверть

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, резко сократила чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале из-за слабых показателей в сегменте электронных устройств и инфраструктурных решений.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль в апреле-июне сократилась на 66% в годовом выражении и составила $177 млн, или $1,48 в расчете на акцию, по сравнению с $516 млн, или $4,39 на акцию, за аналогичный период прошлого фингода.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали чистую прибыль на уровне $235 млн.

Выручка компании сократилась на 24%, до $12,9 млрд, и также оказалась хуже прогнозов.

Бизнес по выпуску устройств, который включает в себя компьютеры и смартфоны и является главным источником выручки для компании, зафиксировал падение продаж на 28% в годовом выражении, до $10,3 млрд. Несмотря на трудности на глобальном рынке, Lenovo сохранила лидерство на мировом рынке ПК с долей рынка в 23,2%.

Выручка в сегменте инфраструктурных решений сократилась на 8%, до $1,9 млрд, в сервисном сегменте показатель вырос на 18%, до $1,7 млрд.

Руководство компании анонсировало инвестиции в размере $1 млрд в технологии искусственного интеллекта в ближайшие три года.

Акции Lenovo дешевеют на 1,6% на торгах в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла на 21,4%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng за это время потерял 7,3%.