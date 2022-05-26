"Северсталь" пересмотрит инвестпроекты, связанные с иностранным оборудованием

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Северсталь" пересмотрит инвестиционные проекты 2022 года, находящиеся на ранней стадии реализации и связанные с иностранным оборудованием, перенесет сроки по ним, заявил журналистам глава компании Александр Шевелев.

"(Программа по капзатратам - ИФ) пересмотрится автоматически, потому что, к сожалению, большая часть инвеспрограммы зависит от импортного оборудования. Сегодня у нас просто нет возможности получить существенную часть такого оборудования. Автоматически эта программа будет перенесена вправо, - сказал он. - Это не значит, что мы будем экономить на каких-то программах, например, экологических. Нет, мы собираемся их все продолжать. Но технически и физически будет очень сложно выдержать условия с поставкой оборудования. Да, часть программ будет пересмотрена, часть инвестиционных проектов, связанных с иностранным оборудованием в ранней стадии реализации, будет передвинута вправо".

При этом гендиректор "Северстали" отметил, что уже достигнуты договоренности со многими отечественными поставщиками материалов и технологий.

"Тут процесс импортозамещения идет очень активно. Замещаются материалы, которые мы раньше покупали у иностранных поставщиков - лакокрасочные материалы, химию, запасные части и комплектующие. Кроме того, мы активно смотрим на китайский рынок, турецких производителей", - сказал он.

Шевелев также напомнил, что Минпромторг объявил о параллельном импорте: "мы тоже смотрим на эти возможности. Часть материалов, видимо, останутся европейскими, но существенную часть мы действительно будем замещать".

Как сообщалось, ориентир по капзатратам "Северстали" в 2022 году составлял $1,6 млрд. В 2021 году capex "Северстали" составил $1,157 млрд (-13% к 2020 году).