"Северсталь" пожаловалась на "малоэффективный" экспорт из-за укрепления рубля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Северсталь" уже переориентировала европейский экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Индии, однако укрепление курса рубля снижает эффективность экспортных поставок, заявил журналистам CEO компании Александр Шевелев.

"Мы уже осуществляем туда поставки и в ближайшее время будем увеличивать отгрузку в эти страны. Можно сказать, мы уже переориентировались, дальше будем наращивать, - заявил он. - Текущий курс валюты сильно ограничивает компанию в поставках на экспорт, делая их малоэффективными".

"Надеемся на принятие властями соответствующих мер по приведению курса рубля к уровням, сохраняющим конкурентоспособность экспортеров", - добавил он.

25 мая председатель совета директоров компании Алексей Мордашов заявил на Всероссийском экологическом форуме "Экосистема", что в изменившихся экономических реалиях "Северстали" приходится отвечать на новые вызовы, которые создают риски в том числе и в части объемов производства.

"Сейчас непростой период. Мы все понимаем, что есть определенные серьезные вызовы для нас, связанные с необходимостью в условиях санкций переориентировать направления поставок, направления закупок. Нельзя уверенно говорить, что мы сохраняем объемы производства пока. Пока можно сказать уверенно, у нас большое будущее", - сказал он.

После того, как Мордашов попал под санкции Евросоюза, "Северсталь" прекратила экспорт в Европу "в связи с некоторыми проблемами во взаимодействии с европейскими клиентами". По итогам 2021 года около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки (более 30% - на европейский рынок).

По итогам 2021 года компания выпустила 11,65 млн тонн стали. В апреле "Северсталь" сообщила, что приостанавливает публикацию квартальной финансовой и производственной отчетности.