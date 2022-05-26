ЦБ выразил желание вернуть часть средств, потраченных на санацию "Открытия"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает принципиальным при структурировании сделки по консолидации ВТБ и "Открытия" вернуть часть средств, потраченных на санацию последнего, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Обсуждение продолжается. Принципиально для Центрального банка выйти из капитала "Открытия", потому что это не очень хорошо, когда регулятор владеет одним из игроков, которые работают в конкурентном поле. Кроме того, санация была успешно завершена, и с этой точки зрения нет необходимости, чтобы мы владели этим банком. Для нас принципиально вернуть часть затраченных средств, и пока процесс обсуждается, как может быть реструктурирована сделка", - сказала Набиуллина.

Санация банка "Открытие"

Регулятор стал собственником "Открытия" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма РНКБ.

На этой неделе стало известно, что глава "Открытия" Михаил Задорнов направил в Минфин письмо, где указал, что сделка с ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет "ряд существенных минусов". С текстом документа ознакомился РБК. По мнению Задорнова, "Открытие" все еще можно продать инвесторам.