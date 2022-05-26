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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

ЦБ выразил желание вернуть часть средств, потраченных на санацию "Открытия"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает принципиальным при структурировании сделки по консолидации ВТБ и "Открытия" вернуть часть средств, потраченных на санацию последнего, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Обсуждение продолжается. Принципиально для Центрального банка выйти из капитала "Открытия", потому что это не очень хорошо, когда регулятор владеет одним из игроков, которые работают в конкурентном поле. Кроме того, санация была успешно завершена, и с этой точки зрения нет необходимости, чтобы мы владели этим банком. Для нас принципиально вернуть часть затраченных средств, и пока процесс обсуждается, как может быть реструктурирована сделка", - сказала Набиуллина.

Санация банка "Открытие"

Регулятор стал собственником "Открытия" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма РНКБ.

На этой неделе стало известно, что глава "Открытия" Михаил Задорнов направил в Минфин письмо, где указал, что сделка с ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет "ряд существенных минусов". С текстом документа ознакомился РБК. По мнению Задорнова, "Открытие" все еще можно продать инвесторам.

ЦБ РФ ВТБ банк Открытие Эльвира Набиуллина
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