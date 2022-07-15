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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минфин рассчитывает на завершение сделки по продаже группы "Открытие" ВТБ до конца года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сделка по продаже группы "Открытие" банку ВТБ будет закрыта до конца 2022 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года", - сказал Моисеев.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. ЦБ намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"По РНКБ мы запустили проект указа. (...) Мы его досогласовываем и, надеюсь, будем вносить в правительство, чтобы оно направило президенту", - отметил Моисеев.

Он не стал раскрывать детали финансирования сделки. "В принципе с точки зрения деталей все, что сказал ЦБ... Давайте так скажем, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", - сказал он.

"Предполагается, что в периметр сделки по покупке банком ВТБ группы "Открытие" войдёт одноименные банк и НПФ, "Росгосстрах" и ряд других компаний. "Мы исходим из тех условий, в которых функционируем. Какой сегодня рынок существует, такой рынок мы и рассматриваем. Да, наверное, в какой-то степени общая стоимость бизнеса могла измениться. Но нам представляется, что для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы "Открытие", и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным", - сообщил ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью "Ведомостям".

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ЦБ стал собственником группы банка "ФК Открытие" в 2017 году, санировав ее по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы.

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".

Открытие ВТБ Минфин РФ
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