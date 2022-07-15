Минфин рассчитывает на завершение сделки по продаже группы "Открытие" ВТБ до конца года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сделка по продаже группы "Открытие" банку ВТБ будет закрыта до конца 2022 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года", - сказал Моисеев.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. ЦБ намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По РНКБ мы запустили проект указа. (...) Мы его досогласовываем и, надеюсь, будем вносить в правительство, чтобы оно направило президенту", - отметил Моисеев.

Он не стал раскрывать детали финансирования сделки. "В принципе с точки зрения деталей все, что сказал ЦБ... Давайте так скажем, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", - сказал он.

"Предполагается, что в периметр сделки по покупке банком ВТБ группы "Открытие" войдёт одноименные банк и НПФ, "Росгосстрах" и ряд других компаний. "Мы исходим из тех условий, в которых функционируем. Какой сегодня рынок существует, такой рынок мы и рассматриваем. Да, наверное, в какой-то степени общая стоимость бизнеса могла измениться. Но нам представляется, что для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы "Открытие", и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным", - сообщил ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью "Ведомостям".

ЦБ стал собственником группы банка "ФК Открытие" в 2017 году, санировав ее по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы.

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".