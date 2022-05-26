В РФ могут начать выпуск "замещающих" облигаций для обмена евробондов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заемщики, размещавшие еврооблигации, могут получить возможность выпускать "замещающие" российские облигации для обмена их на евробонды - это должно облегчить обслуживание долговых бумаг, сообщил в четверг заместитель директора юридического департамента Банка России Андрей Медведев.

"В рамках одного из законов мы предполагаем выпуск замещающих облигаций. То есть российский эмитент, который ранее выпускал еврооблигации, он может выпустить замещающую российскую облигацию и обменять ее на этот евробонд, и в дальнейшем обслуживать", - сказал Медведев в ходе "круглого стола" на тему "Законодательное обеспечение антисанкционных мер в сфере корпоративного регулирования" в Госдуме.

Он напомнил, что РФ активно интегрировалась в глобальную финансовую систему и с введением санкций сложилась ситуация, при которой российские держатели бумаг российских же эмитентов не могли получать доход по ним из-за того, что выпуск был привязан к иностранной учетной системе.

"Наши юридические лица не могли исполнять свои обязательства (перед российскими держателями - ИФ), потому что учетная инфраструктура Euroclear, Clearstream не предоставляла ни информацию, ни данные, необходимые для обеспечения выплат. Банком России были приняты меры, связанные с тем, что без информации от бывших иностранных коллег мы обеспечили сбор данных о владельцах еврооблигаций на территории РФ, то есть разрешили нашим депозитариям собирать информацию о владельцах еврооблигаций, чтобы обеспечить преимущественное получение нашими российскими резидентами выплат по бумагам, которые были выпущены российскими лицами", - сказал Медведев.

"Это было новаторство, такого никогда еще не было, чтобы сбор информации происходил, минуя базовый иностранный учетный депозитарий - Euroclear", - отметил заместитель директора департамента ЦБ. Таким образом, использование механизма раздельных выплат позволило в этом случае доводить средства до российских держателей.

Проблема с евробондами

Российские компании на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ столкнулись с массой проблем при исполнении обязательств по еврооблигациям.

Иностранные банки-корреспонденты и банки-агенты замораживают платежи компаний, которые оказались в санкционных списках сами или в них фигурируют их владельцы. В результате заемщики, готовые платить по евробондам, не имеют технической возможности это делать.

О том, что обмен существующих еврооблигаций на новый выпуск локальных бондов может стать одним из вариантов решения проблемы выплат, сообщал, в частности, Совкомбанк. Это даст возможность держателям получать выплаты напрямую в России, минуя международную платежную инфраструктуру, пояснял находящийся под блокирующими санкциями банк.