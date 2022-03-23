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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

"СУЭК" не смог вовремя выплатить купон по евробондам-2026

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU -"СУЭК" стал еще одним российским заемщиком, который не смог вовремя выплатить купонный доход держателям своих еврооблигаций: компания сообщила, что платеж по евробондам-2026 не прошел.

Эмитент евробондов, SUEK Securities DAC, не получил от "СУЭКа" средства для выплаты купона с датой платежа 15 марта. Эмитент был проинформирован о том, что банк-корреспондент не провел соответствующий платеж, "СУЭК" в данный момент пытается решить эту проблему и сделать выплату возможной, говорится в сообщении.

Выпуск-2026 - дебютный для "СУЭКа", он был размещен в сентябре 2021 года. В марте компания должна была выплатить первый купон по нему.

Ранее основным владельцем "СУЭКа" был Андрей Мельниченко, после попадания в санкционные списки ЕС он вышел из состава совета директоров компании и перестал быть ее бенефициаром (новая схема владения пока не раскрыта).

На прошлой неделе стало известно, что проблемы с выплатами по евробондам испытывает еще один бывший актив Мельниченко - "ЕвроХим", платеж компании по евробондам 14 марта был также заблокирован, писал Bloomberg.

Ранее в среду о проблемах с выплатами купона сообщила "Северсталь", основной владелец которой Алексей Мордашов также находится под санкциями ЕС.

После небольшой технической задержки накануне смог выплатить купон по евробондам Evraz, чей крупный - но не контролирующий - акционер Роман Абрамович был включен в санкционные списки ЕС и Великобритании. Вовремя дошли инвесторам и купонные выплаты еще одной косвенно задетой санкциями компании - "ФосАгро" (ее гендиректор и один из бенефициаров Андрей Гурьев попал в европейский список и вслед за этим покинул свой пост), приходившиеся на 16 марта, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.

СУЭК SUEK Securities Андрей Мельниченко Евросоюз Украина
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