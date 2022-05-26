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Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах
Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" возобновили ралли на "Московской бирже" и обновили максимум с 21 февраля на новостях о рекомендации совета директоров концерна выплатить рекордные дивиденды за 2021 год.

В 17:51 акции "Газпрома" подорожали на 8,3%, до 294,02 рубля, максимум сделок составил 298,31 рубля (+9,9%); объем торгов превысил 31,157 млрд рублей.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате по итогам 2021 года дивидендов в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщил эмитент.

Опубликованный размер дивидендов точно соответствует калькуляции дивидендных выплат в соответствии с дивидендной политикой ПАО - направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

Исходя из отчетности по МСФО за 2021 год, база расчета дивидендов составляет 2,487 трлн рублей, что в пересчете на одну акцию составляет как раз 52,53 рубля., а в сумме - 1,244 трлн руб.

Днем в четверг котировки "Газпрома" в отсутствие новостей локально падали до 245 рублей (-9,7%), что может быть связано с неподтвержденными слухами о том, что концерн решил отложить выплату дивидендов за прошлый год.

Газпром Мосбиржа
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Новости

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

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