"Газпром" отказался от моратория на банкротство

Таким образом, компания сделала еще один шаг на пути к выплате рекордных дивидендов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в уведомлении компании на Федресурсе.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

"Настоящим ПАО "Газпром" заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Газпром" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, введенного постановлением правительства РФ от 28.03.2022 № 497 на срок шесть месяцев, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С даты опубликования настоящего заявления действие Моратория не распространяется на ПАО "Газпром", ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 9.1 Закона, в отношении ПАО "Газпром" и его кредиторов не применяются", - говорится в заявлении.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

"Газпром" отказывался от моратория на банкротство и в первый, "ковидный" период его действия в 2020 году (тогда публикация была сделана 9 июля).

Эта публикация является еще одним шагом на пути к окончательному одобрению "Газпромом" дивидендов по итогам 2021 года. На прошлой неделе совет директоров рекомендовал выплатить 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию. Однако это решение должно быть утверждено собранием акционеров 30 июня.

"Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", - подчеркивается в сообщении "Газпрома".

Рекомендованные дивиденды точно соответствует калькуляции дивидендных выплат в соответствии с дивидендной политикой ПАО – распределять акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.