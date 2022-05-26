Возникновения массового дефицита не опасаются 70% россиян

56% участников опроса ВЦИОМ полагают, что российские товары качественнее иностранных

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (70%) не испытывают каких-либо опасений относительно возникновения массового дефицита товаров на отечественном рынке, о противоположных ожиданиях заявили 28% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического института.

Согласно результатам опроса, более двух третей россиян (69%) уверены в способности российских компаний заменить иностранные компании, ушедшие из РФ - в возможность полной замены верит почти каждый пятый (19%), в том, что эта замена возможна большей частью, не сомневается каждый второй (50%).

Вместе с тем, более четверти россиян (27%) сомневаются в такой возможности - 21% респондентов допускают, что компании из России могут заменить лишь меньшую часть иностранных, 6% опрошенных полагают, что это в принципе невозможно, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, больше половины граждан (56%) считают отечественные товары превосходящими по качеству иностранные, 22% сограждан уверены в обратном и ровно столько же респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 24 мая 2022 года по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.