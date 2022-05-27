В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе

При этом количество безработных сократилось, сообщила Татьяна Голикова

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных граждан в РФ с 16 по 23 мая сократилось на 4,2 тыс., но увеличилось количество организаций с изменившимся режимом занятости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив "подвижность" ситуации на рынке труда.

"С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тыс. человек - до 674,9 тыс. При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень подвижная", - заявила Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По словам Голиковой, которую цитирует по итогам заседания аппарат вице-премьера, "безусловно, предприятия и экономика реагируют на те меры, которые принимаются на уровне правительства и регионов, чтобы максимально сохранить занятость наших граждан".

Она отметила, что за прошлую неделю выросло на 5 тыс. число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели со 122,5 тыс. до 127,5 тыс. человек. При этом отмечается снижение на 5,4 тыс. работников, находящихся в простое, - со 136,1 тыс. до 130,7 тыс. человек.

При этом, по словам вице-премьера, растет число вакансий.

"После майских праздников отмечается увеличение числа вакансий почти на 9%. Это традиционный сезонный рост, который мы отмечаем ежегодно. Наиболее значительно спрос вырос в сегменте услуг - в автосервисе, клининговых службах, обслуживании телекоммуникационного оборудования", - сказала Голикова.

25 мая, выступая на заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин заявил о снижении безработицы в РФ, несмотря на пессимистичные прогнозы. "Уровень безработицы у нас, слава Богу, не растет. По-моему, даже чуть поменьше стал. Четыре процента безработица. Честно говоря, мы не прогнозировали. Исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы. А она снижается. Но нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит. Поддерживать эту тенденцию", - сказал президент.

В свою очередь глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. "В центрах занятости у нас порядка 673 тыс. граждан безработных, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" у нас на сегодняшний день есть порядка 2 млн вакансий", - сказал министр.