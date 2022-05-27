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"Яндекс" надеется, что власти разрешат ему трансграничный платеж в случае необходимости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Менеджмент "Яндекса" считает, что сможет прийти к соглашению с держателями конвертируемых облигаций о реструктуризации обязательств, а если договоренности потребуют денежных выплат - сможет получить разрешение российских властей на перевод и конвертацию необходимых средств из РФ, говорится в отчете компании.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года. В конце февраля NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений относительно вариантов реструктуризации ("Яндекс" сразу подчеркивал, что денег на одномоментное погашение выпуска у него нет). Крайний срок, в течение которого держатели смогут предъявить облигации к погашению, по согласованию с комитетом был перенесен на 7 июня, после чего, если инвесторы воспользуются этой опцией, у "Яндекса" будет две недели на осуществление выплат.

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Как говорится в отчетности компании, переговоры с консультантами специального комитета держателей бондов в настоящее время продолжаются.

"Яндекс" не раскрывает содержание обсуждаемых вариантов реструктуризации по исполнению обязательств.

На конец 31 марта остаток денежных средств "Яндекса" составлял 88 млрд рублей ($1,05 млрд), менее половины из которых - 39 млрд рублей - находились на зарубежных счетах.

Любое изменение первоначальных условий выпуска облигаций требует согласия владельцев не менее 75% суммарного номинального объема бондов, то есть около $940 млн из $1,25 млрд.

"Яндекс" в отчете вновь отметил, что не имеет достаточно средств для погашения облигаций в полном объеме. В аналогичной ситуации находится другой российский эмитент конвертируемых облигаций - Ozon. В опубликованном в четверг финансовом отчете Ozon сообщил, что "значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая". Ozon предупредил инвесторов о риске того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, что, в свою очередь, чревато дефолтом к 14 июня.

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