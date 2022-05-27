Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ozon предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня - это произойдет, если компании не удастся обеспечить своевременную выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.

В феврале 2021 года Ozon выпустил конвертируемые облигации на сумму около $750 млн. По условиям выпуска бондов, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

С 28 февраля американская биржа NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских компаний, включая Ozon. Право требования досрочного погашения бондов Ozon наступило 8 марта. На следующий день компания сообщила, что начала разработку предложения для держателей облигаций и привлекла финансовых и юридических консультантов.

В опубликованном в четверг финансовом отчете Ozon сообщил, что "значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая".

При этом Ozon предупреждает, что в связи с рядом обстоятельств и изменений регулироваия, включая ограничения в связи с недавно принятыми в РФ мерами по контролю и защите капитала, "в настоящее время возможности перевода денежных средств на счет компании от российских дочерних компаний ограничены".

"В связи с этим существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Несвоевременная выплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (т.е. к 14 июня 2022 года) приведет к событию дефолта в соответствии с условиями облигаций и может привести к потенциальному перекрестному дефолту по другим обязательствам группы", - предупреждает Ozon.

В рамках выработки предложения для держателей бондов, Ozon ведет переговоры со спецкомитетом держателей облигаций и их консультантами -Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

"Мы вступили в переговоры со специальным комитетом держателей облигаций и их консультантами в связи с предлагаемой согласованной реструктуризацией нашей финансовой задолженности по облигациям ... и стремимся к заключению соглашения о моратории со значительным числом держателей облигаций в ближайшей перспективе с целью продолжить переговоры и достигнуть договоренности о долгосрочной реструктуризации облигаций в течение текущего финансового года", - указано в материалах Ozon.

Компания сообщила, что ее оборот (GMV), включая услуги, по итогам I квартала 2022 года составил 177,5 млрд млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя годом ранее.

Динамика показателя обусловлена активным ростом заказов в I квартале - их количество выросло в 2,7 раз год к году, до 93 млн.

Доля маркетплейса в GMV Ozon составила 70,4% против 58,4% в I квартале 2021 года на фоне роста базы продавцов и расширения ассортимента.

Выручка Ozon показала рост на 90% - до 63,6 млрд рублей. Рост показателя связан с увеличением объемов продажи товаров на 61% (до 39,3 млрд рублей) и выручки от реализации услуг в 2,7 раз (до 24,3 млрд рублей), что обусловлено ростом выручки от комиссий на маркетплейсе и доходов от рекламы.

На конец I квартала количество активных продавцов на маркетплейсе превысило 120 тысяч, показав рост год к году в 3,5 раза. Ассортимент вырос в 5 раз - до 100 млн товарных наименований.

Количество активных покупателей выросло на 79% год к году - до 28,7 млн на 31 марта.

Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon составила 8,9 млрд рублей против отрицательного показателя в 4,9 млрд рублей годом ранее.

Отношение скорректированной EBITDA к GMV, включая услуги, составило -5% по сравнению с -6,5% в 1 квартале 2021 года и -9% в IV квартале 2021 года.

Убыток Ozon по итогам отчетного периода составил 19,1 млрд рублей против 6,7 млрд рублей убытка годом ранее (из-за повышения операционных убытков, роста процентных расходов, а также негативного воздействия пересчета конвертируемых облигаций, частично компенсированного прибылью от курсовых разниц).

CAPEX Ozon в I квартале составил 15,4 млрд рублей против почти 2 млрд рублей годом ранее.

Отрицательный свободный денежный поток составил 46,9 млрд рублей против отрицательного показателя в 14,8 млрд рублей в I квартале 2021 года, вследствие ускорения закупок оборудования и складской техники, для обеспечения бесперебойных поставок.

На 31 марта 2022 года денежные средства и их эквиваленты на счетах компании составили 92,5 млрд рублей.

Компания подтвердила прогноз по росту GMV на 2022 год не менее чем на 80%.