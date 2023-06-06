ХКФ банк сменит название

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Хоум кредит энд финанс банк (ХКФ банк) в ближайшее время сменит название на Хоум банк, проведет ребрендинг, сообщила кредитная организация.

Фирменные цвета банк сохранит, название будет писаться кириллицей, а не латиницей.

Ребрендинг пройдет в несколько этапов. В июле будут обновлены дистанционные каналы - сайт банка и мобильное приложение. На втором этапе (в IV квартале 2023 года) будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов.

Российский ХКФ банк ранее был дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF (ее крупнейшим бенефициаром ранее был чешский предприниматель Петр Келлнер).

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным. В августе прошлого года ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.