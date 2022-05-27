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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:45

Соцсети Likee грозит 6 млн руб. штрафа за отказ локализовать данные россиян в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении соцсети Likee за правонарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории России.

"В суд поступил административный протокол в отношении Likeme Pte.Ltd, составленный по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

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За данное правонарушение предусматривается штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Это первый административный протокол в отношении соцсети за такое правонарушение в России.

Также за аналогичное правонарушение в суд поступили протоколы в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch, специализирующегося на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров и социального интернет-сервиса, фотохостинга Pinterest.

Likee Россия
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