Google грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал административный протокол, выписанный Роскомнадзором в отношении Google за совершение компанией повторного правонарушения, выразившегося в отказе локализовать данные россиян на территории России.

"В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, составленный по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ (Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 6 до 18 млн рублей.

Судебное заседание назначено на 11:30 в 422 мировом судебном участке Таганского района Москвы 16 июня.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.